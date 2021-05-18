zr.media
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Холодное майское море для приморского губернатора

18 мая 2021, 07:09
Фото: kozhemiako.oleg
Глава Приморского края Олег Кожемяко решил открыть купальный сезон 2021 несмотря на пасмурную погоду в прошедшие выходные дни. Закаленный губернатор, как в детстве, искупался в одной из бухт Владивостока, о чем рассказал на личной странице в «Инстаграм».

«Дорогие друзья! Несмотря на переменчивую погоду, море продолжает радовать уже более тёплой температурой. В детстве мы всегда открывали сезон в мае, поэтому, у кого есть желание, может, конечно, искупаться. Это даст хорошее настроение и бодрость духа. Всем желаю прекрасно провести выходные», — написал своим подписчикам Олег Николаевич.

Напомним, что купальный сезон в Приморском крае, а в частности во Владивостоке, открывается не раньше середины июня. До этого все общественные пляжи проверяются специальными комиссиями.

Материалы по теме
Губернатор Приморья — мэру Владивостока: Вы не справляетесь со своими должностными обязанностямиГубернатор Приморья предложил ввести «выездной сбор» для туристов, выезжающих за границуГубернатор Приморья поручил завершить строительство дороги на Суражевку за месяц
#Новости#Губернатор#Здоровье#Владивосток#Морские порты#Приморье#Общество
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56