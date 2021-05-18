Холодное майское море для приморского губернатора

«Дорогие друзья! Несмотря на переменчивую погоду, море продолжает радовать уже более тёплой температурой. В детстве мы всегда открывали сезон в мае, поэтому, у кого есть желание, может, конечно, искупаться. Это даст хорошее настроение и бодрость духа. Всем желаю прекрасно провести выходные», — написал своим подписчикам Олег Николаевич.