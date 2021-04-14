«Олег Владимирович, мы с вами в 2018 году говорили перед 5 тысячами жителей, которые были зрителями на спидвее, что в 2019 году стадион будет сдан. Я обратился к полпреду Президента России Юрию Петровичу Трутневу о необходимости финансирования реконструкции, он поддержал. Сейчас 2021 год, а стадион не сдан. И такая ситуация складывается и по парковке, и по детским садам. Как можно оценивать работу власти? Я вынужден буду докладывать полпреду, что Вы не справляетесь со своими должностными обязанностями», — заявил губернатор.