По итогам осмотра намерен докладывать полпреду Президента РФ о неэффективной работе городских властей, сообщили «Золотому Рогу» в пресс-службе правительства региона.
Первой точкой, куда губернатор приехал вместе с мэром Олегом Гуменюком, стал строящийся детский сад на улице Крыгина. Объект должен был быть сдан в 2019 году, однако из-за несоответствия проектно-сметной документации конца стройки не видно и в этом году.
По словам руководителя подрядной организации, сейчас на объекте трудятся 12 специалистов, после решения вопросов с документами их число увеличится до 70.
«Двигаясь такими темпами, вы и в этом году не сдадите этот детсад. Абсолютно не налажена работа управления капитального строительства, который должен постоянно находиться на объекте и взаимодействовать с подрядчиком», — заявил глава региона.
Он дал неделю администрации Владивостока разобраться со сметами и проектом и вывести строительство на нормальный темп.
Следующий объект, где побывал Олег Кожемяко, — многоуровневая парковка на улице Верхнепортовой. Несмотря на то что стройка идет в графике и уже к осени горожане смогут воспользоваться объектом, губернатор раскритиковал мэра города.
«Вы деньги получили на эти цели еще в 2018 году, а строить начали только в конце прошлого года. И все ваши заявления о том, что требовались изыскания, еще какие-то причины, несостоятельны и не принимаются ни жителями, ни властью», — отметил руководитель Приморья.
Наиболее сложная ситуация сложилась на стадионе «Авангард», где сроки реконструкции уже отстают на два месяца, а сдать объект строители планируют к 27 июля. Губернатор пообщался на месте работ с подрядчиком, выразив сомнения в поставленных сроках окончания работ.
Также Олег Кожемяко указал главе Владивостока на плохие темпы реконструкции. И деньги, направленные на значимые стройки, «в силу несовершенства команды, проектов, просто лежат».
«Олег Владимирович, мы с вами в 2018 году говорили перед 5 тысячами жителей, которые были зрителями на спидвее, что в 2019 году стадион будет сдан. Я обратился к полпреду Президента России Юрию Петровичу Трутневу о необходимости финансирования реконструкции, он поддержал. Сейчас 2021 год, а стадион не сдан. И такая ситуация складывается и по парковке, и по детским садам. Как можно оценивать работу власти? Я вынужден буду докладывать полпреду, что Вы не справляетесь со своими должностными обязанностями», — заявил губернатор.