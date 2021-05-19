Роза Чемерис: Мы готовы быть вашими друзьями и помощниками

Роза Чемерис отправилась в очередную поездку по городам и весям Приморья. На этот раз автопоезд участника праймериз «Единой России» побывал в одном из самых отдаленных муниципалитетов, входящих во Владивостокский одномандатный избирательный округ, — Ханкайском районе. Роза Чемерис поговорила с местными жителями и узнала основные проблемы муниципалитетов. Ей важно было узнать, что волнует и беспокоит людей на расстоянии от дальневосточной столицы.
В городе Камень-Рыболове политик вместе со своей командой открыла предвыборный штаб и определила для себя основные болевые точки жителей муниципалитета.
«Мы готовы быть вашими друзьями и помощниками. У меня к вам одно пожелание: выскажите нам все, что нужно поменять», — так начала встречу с жителями Камень-Рыболова Роза Чемерис.
Люди пришли на встречу с различными проблемами и чаяниями. Например, сотрудников соцучреждений волновал вопрос льгот, которые они получают во время своей работы и теряют, выходя на пенсию. Проблема в том, что, для того чтобы сохранить возможность комфортной жизни, пенсионерам приходится продолжать работать. Роза Чемерис внимательно выслушала жалобу жителей Ханкайского района. Политик заверила, что поможет решить вопрос.
«Все правильно, говорить надо о насущном. Моя команда возьмет у вас контакты, мы позднее созвонимся, уточним данные, поднимем архив и подумаем, к кому будет эффективнее обратиться, чтобы решить вопрос по льготам», — сказала участник праймериз.
Состояние озера Ханка — наверное, один из самых насущных вопросов не только для жителей района, но и для всех приморцев. Природная достопримечательность Приморского края страдает от слива сточных вод из домов и предприятий райцентра. Вот уже несколько лет местные жители пытаются добиться установки очистных сооружений, которые бы помогали снизить количество отходов, попадающих в водоем. По словам горожан, муниципальные власти расписываются в беспомощности, мотивируя свой отказ отсутствием средств в бюджете города.
«Этот вопрос стоит давно. Вся канализация стекает прямиком на Зеленый пляж. Вода потом зловонная. Мы обращались к местным властям, но они говорят, что муниципальных денег не хватает и надо привлекать федеральные», — сказала местная жительница Оксана Бонадрева.
Роза Чемерис выслушала обращение и отметила, что также возьмет этот вопрос себе в работу.
Отметим, что во время поездки в Ханкайский район состоялось открытие штаба общественной поддержки участника праймериз Розы Чемерис. Его двери открыты для всех, кто хочет поддержать депутата, а также сообщить о проблемах, по адресу: Камень-Рыболов, ул. Трахтовая, 1в.
Следующей пунктом маршрута автопоезда стал Пограничный район. Больше всего жителей Пограничного волновало состояние дорог на окраине населенного пункта. Во время наводнений они затапливаются и захламляются. По мнению людей, нужно немного приподнять уровень дорожного полотна, и все поменяется.
Также была обсуждена еще одна тема — качество медицинского обслуживания. Роза Чемерис внимательно выслушала обращения людей, а члены команды политика записали контакты людей, с тем, чтобы в дальнейшем связаться и рассказать, как идет решение актуальных для района вопросов.