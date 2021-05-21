Роза Чемерис: «Наши пути расходятся с „Единой Россией“, но не расходятся с вами»

Роза Чемерис по собственной воле выбывает из борьбы за возможность баллотироваться в нижнюю палату российского парламента по 62-му избирательному округу от «Единой России». При этом, как следует из её заявления и комментариев представителей её избирательного штаба, она не намерена выбывать из борьбы за сам мандат депутата Госдумы.
Штабы Розы Чемерис за последний месяц открылись практически во всех муниципалитетах, которые входят 62-й избирательный округ. Политик начала свою кампанию очень активно, много работала «в полях», едва ли не ежедневно проводила встречи с населением.
Данная работа, несмотря на отказ от участия в праймериз «Единой России», о котором Роза Чемерис официально объявила сегодня, будет продолжена. В этом своих сторонников заверила сама депутат, подчеркнувшая, что не имеет морального права отступить при таком уровне доверия и поддержки со стороны жителей Приморья.
«Наши пути расходятся с „Единой Россией“, но не расходятся с вами. Слишком много людей верят в меня, надеются на перемены, поэтому у меня нет морального права отступить. Наши штабы на округе продолжат работу, я не прекращу встречаться с людьми и ездить по муниципальным образованиям. И, я уверена, мы найдём единомышленников, с которыми пойдём на выборы 19 сентября и обязательно победим», — заявила она.
Политконсультант Вячеслав Беляков, возглавляющий избирательную кампанию Розы Чемерис, подтвердил, что все запланированные мероприятия по работе с населением будут реализованы. Запрос общества на цивилизованную политику и конкурентные выборы, по его словам, сегодня очевиден. Команда Розы Чемерис взяла именно этот курс и намерена ему следовать.
«Роза Чемерис задала высокую планку, и мы не имеем права её снижать. Мы продолжим тот курс, который взяли с самого начала — курс на открытость, конструктив, возвращение институту выборов его истинного значения. Эта кампания затевалась не ради политических игрищ, а ради людей. Ради них мы и продолжим работать», — прокомментировал Вячеслав Беляков.
Напомним, сегодня Роза Чемерис сделала заявление, в котором сообщила, что приняла решение снять свою кандидатуру с процедуры предварительного голосования «Единой России» по одномандатному избирательному округу № 62 в Государственную Думу Российской Федерации. Поводом для такого шага стало нападение, совершенное вчера в Уссурийске на ее агитационный автобус. Кроме того, сегодня ночью неизвестные забрызгали краской баннеры Розы Чемерис. Ранее в ходе своей кампании политик неоднократно сталкивалась с различного рода административными препонами.