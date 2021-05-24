Приморцы стали меньше брать микрозаймов и кредитных карт

Сокращение выдачи кредиток в апреле 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем было отмечено в большинстве регионов России. При этом в Топ-5 по самой серьезной динамике снижения количества выданных новых кредитных карт (среди 30 регионов - лидеров по объемам выданных кредитов данного вида) вошли Ставропольский (-14,7%) и Краснодарский (-12,1%) края, Ростовская область (-10,9%), а также Приморский (-9,2%) и Хабаровский (-8,9%) края. Единственным регионом из Топ-30, в котором был отмечен незначительный рост выдачи, стала Удмуртская Республика (+0,1%).