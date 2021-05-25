Что-то непонятное происходит на праймериз «Единой России» в Приморье

«Так или иначе, по истечению пяти дней, убирать Розу Чемерис из списка придется. А голоса людей, которые уже проголосовали за нее просто не будут учтены. Конечно, это вносит путаницу в ряды избирателей и вводит их в заблуждение. Потому что, заходя на сайт предварительного голосования, голосуя за Розу Чемерис люди не понимают, что их голос фактически пропадает. Это не идет на пользу предварительному голосованию и является еще одним элементом дискредитации этого института», — сказал политтехнолог Вячеслав Беляков.