Шаг вперед

Социальный проект, получивший поддержку от жителей Приморья, идёт на «повышение»: теперь он имеет статус общественной организации. О развитии акции и ее переходе на новый уровень объявил инициатор «Открытых сердец» депутат Законодательного Собрания Игорь Шауфлер. Изначальная цель проекта -помощь людям, оказавшимся в трудном положении после пандемии, — неизменна. Изменился только охват: теперь получить помощь и поддержку могут жители всего Приморья.
Четверг, 20 мая. Район бухты Шамора недалеко от Владивостока. Здесь, в маленьком, полуразрушенном доме, вместе с детьми живет мать-одиночка Яна Загузина.
Услышав о проекте «Открытые сердца», женщина обратилась к депутату с просьбой о помощи.
«У меня пятеро детей. Раньше здесь жили китайские рыбаки, потом дом перешел нам. Стены еще ничего, но на чердак мы вообще не лезем, потому что все там ходит ходуном. Да, землю нам дали, но участок находится в Новонежино, я туда один раз приехала и больше там не была, потому что это слишком далеко», — сказала Яна Загузина.
Игорь Шауфлер внимательно выслушал женщину и пообещал, что бесплатно предоставит ей юриста, который поможет приморской многодетной матери добиться справедливости и разобраться в вопросе.
«Конечно, хочется максимально помочь, приложить все усилия для решения проблем каждого человека. В случае с многодетной мамой, живущей в не самых комфортных условиях, мы найдем способ решить сложную ситуацию», — сообщил Игорь Шауфлер.
Политик подчеркнул, что акция «Открытые сердца» оказалась чрезвычайно востребованной, а количество заявок выросло в разы. Именно поэтому он принял решение открыть одноименное общественное движение и привлечь в него известных и уважаемых общественных деятелей.
«Количество приморцев, которым нужна помощь, растёт, поэтому я принял решение о создании полноценного общественного движения. К руководству „Открытыми сердцами“ я привлек уважаемых в городе и крае людей. Их опыт и возможности значительно усилят эффективность движения. Я уверен, что совместно нам удастся помочь жителям города и края преодолеть последствия пандемии. Мы окажем адресную помощь каждому обратившемуся», — отметил депутат.
Теперь, когда благотворительная акция переросла в полноценное движение, можно с уверенностью заявить, что все обратившиеся к депутату люди будут услышаны и получат поддержку и помощь. Такого мнения придерживается и директор фонда социальной поддержки населения Артемовского городского округа Людмила Золотова, которая вошла в состав учредителей новой общественной организации.
«Игорь Владимирович пригласил меня в это движение, и я согласилась, потому что эта работа мне знакома. Уже много лет я занимаюсь оказанием помощи людям, попавшим в беду или находящимся в сложной жизненной ситуации, многодетным и неполным семьям, а также людям пожилого возраста. Мне очень жалко таких людей, кто карабкается-карабкается, но ничего не выходит. Пусть это будет и небольшая помощь, но она нужна», — рассказала Людмила Золотова.
Уже в ближайшее время организация «Открытые сердца» наберет волонтерский штат и полноценно развернет свою деятельность. Игорь Шауфлер особенно подчеркнул, что раньше было проблематично реагировать на заявки, поступающие с дальних уголков Приморского края, но теперь есть возможность помочь даже тем, кто живет далеко.
Юрий РОГОВ.