zr.media
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Удар по легитимности: эксперты высказались о сохранении Розы Чемерис в бюллетенях на праймериз

25 мая 2021, 06:34
Фото: Медиахолдинг1Mi
Выход из участия в праймериз «Единой России» Розы Чемерис создал большой резонанс на политической арене Приморья. Обсуждения скандальной истории не утихают — несмотря на официальное снятие кандидатуры Чемерис, её имя не исчезло из электронных бюллетеней.

За Розу Чемерис продолжают активно голосовать — приморский политолог Павел Наливайко рассказал, чем подобное может грозить текущим праймериз. По словам эксперта, продолжение этой «грязной» истории не идёт на пользу ни партии, ни самой процедуре праймериз, которая прежде всего нацелена на определённые правила игры.

«Считаю, что если историю с печатными бюллетенями сложно развернуть обратно, то электронные можно каким-то образом скорректировать, убрав фамилию Розы Чемерис. Однако жители 62-го округа по-прежнему имеют возможность голосовать за этого кандидата, хотя таковым она не является. И, на мой взгляд, проволочки в решении этих проблем сказываются на ходе процедуры. Все же на фоне событий, произошедших на минувшей неделе, руководству партии, как и на уровне региона, так и уровне федерального центра, необходимо обратить внимание на эту проблему и её оперативно решить», — отметил Наливайко.

Эксперт подчеркнул, чем скорее будет решена эта ситуация, неудобная для всех сторон, тем более открыто и чисто пройдет сама процедура.

На данный момент в бюллетенях продолжает значится имя «призрачного» кандидата, что серьёзно отягчает прозрачность праймериз.

Материалы по теме
Александр Щербаков «скупает» голоса на праймериз?Роза Чемерис снимается с праймериз в знак протеста против административного давленияГолос в никуда: на праймериз ЕР голосуют за несуществующих кандидатов
#Новости#Политика#Праймериз#Владивосток#Приморский край
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56