Удар по легитимности: эксперты высказались о сохранении Розы Чемерис в бюллетенях на праймериз

«Считаю, что если историю с печатными бюллетенями сложно развернуть обратно, то электронные можно каким-то образом скорректировать, убрав фамилию Розы Чемерис. Однако жители 62-го округа по-прежнему имеют возможность голосовать за этого кандидата, хотя таковым она не является. И, на мой взгляд, проволочки в решении этих проблем сказываются на ходе процедуры. Все же на фоне событий, произошедших на минувшей неделе, руководству партии, как и на уровне региона, так и уровне федерального центра, необходимо обратить внимание на эту проблему и её оперативно решить», — отметил Наливайко.