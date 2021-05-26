В Приморье началось благоустройство скверов и парков в рамках нацпроекта

«В большинстве районов работы, запланированные на текущий год, вошли в активную стадию, там, где еще они не начались, — это вопрос нескольких дней. В любом случае благоустройство должно быть завершено в сентябре, есть соответствующее поручение главы региона», — пояснила Елена Пархоменко.