За ночь в центре Владивостока уложили 400 тонн асфальта

В приморской столице продолжается ремонт дорог. За ночь сотрудники муниципальной службы «Содержание городских территорий» (СГТ) уложили 400 тонн асфальта на улице Гоголя, а также подготовили дорожные карты под асфальтирование на проспекте Красного Знамени.

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