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За ночь в центре Владивостока уложили 400 тонн асфальта

26 мая 2021, 03:07
Фото: Медиахолдинг1Mi
В приморской столице продолжается ремонт дорог. За ночь сотрудники муниципальной службы «Содержание городских территорий» (СГТ) уложили 400 тонн асфальта на улице Гоголя, а также подготовили дорожные карты под асфальтирование на проспекте Красного Знамени.

Специалисты приступают к асфальтированию вечером, когда основная интенсивность движения автотранспорта падает — это нужно, чтобы не создавать помех автомобилистам.

Работы ведутся до самого утра — рабочие готовят дорожные карты, снимают повреждённое дорожное полотно и укладывают новый асфальт.

«Ремонт одной улицы занимает несколько дней. Сначала снимаем старое покрытие, после чего готовим участки и асфальтируем их. Укладку проводим большими картами», — рассказал руководитель отдела ремонта дорог муниципального предприятия Константин Павлюкевич.

За минувшую ночь сотрудники СГТ уложили на улице Гоголя 400 тонн асфальта. Полностью завершить здесь восстановительный ремонт должны в течение ближайших трёх дней, если не помешает погода.

Далее техника перейдёт на проспект Красного Знамени, где сейчас ведётся подготовка к асфальтированию.

Стоит отметить, что кроме указанных участков, комплексный ремонт в эти дни ведётся на 12 улицах — Свердлова, Садгородской, Тобольской, Стрелковой, Жигура, Ладыгина, Окатовой, Харьковской, Бородинская, Посьетской, Адмирала Захарова, Ватутина.

Ремонт ведётся в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», а также за счёт субсидии и городского бюджета.

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