Долги приморцев перед банками растут

Ее годовой прирост составил 15,5%. Кредитная задолженность населения увеличилась на 19%, до 283,2 млрд рублей, сообщили «Золотому Рогу» в пресс-службе Дальневосточного ГУ Банка России.
«Мягкие условия кредитования способствовали росту числа обращений граждан за заемными средствами и спросу на кредиты со стороны малых и средних предприятий. В отношении крупных корпоративных заемщиков политика банков изменилась несущественно, и динамика выдачи кредитов в этом сегменте сохранилась на уровне прошлого года», — пояснил начальник Экономического управления Дальневосточного ГУ Банка России Сергей Белокриницкий.
При этом специалисты отмечают улучшение платежной дисциплины в корпоративном сегменте: просроченная задолженность здесь снизилась почти на 6%.
Объем депозитов юридических лиц на счетах банков по сравнению с аналогичным периодом 2020 года вырос на 40%. Объем вкладов физических лиц напротив незначительно уменьшился, но при этом составил большую часть привлеченных средств — 373,6 млрд рублей. Граждане по-прежнему предпочитают хранить деньги в национальной валюте, на рублевые счета пришлось около 83% всех сбережений.