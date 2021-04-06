В Приморье растут «карточные» долги

В феврале 2021 года доля кредитов по кредитным картам с просроченной задолженностью свыше 30 дней от общего количества действующих кредитов данного типа составила 8,1%, увеличившись за год на 0,2 процентного пункта (п.п.) (в феврале 2020 года — 7,9%).

Информация получена от 4 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). Специалисты НБКИ отмечают, что по сравнению с пиковыми значениями октября 2020 года (8,9%) доля просроченных «карточных» кредитов в феврале 2021 года сократилась на 0,8 п. п. При этом основное снижение данного показателя пришлось на 4 квартал 2020 года, а в начале текущего года ситуация стабилизировалась. В феврале 2020 года самые низкие значения доли просроченной задолженности свыше 30 дней по кредитным картам в общем объеме кредитов данного типа (среди 30 регионов-лидеров в сегменте кредитных карт) были зафиксированы в Москве (6,2%), Ханты-Мансийском АО (6,9%), Республике Татарстан (7,0%), а также в Московской области (7,4%), Санкт-Петербурге (7,4%) и Саратовской области (7,4%). Вместе с тем, доля просрочки по кредитным картам за год выросла в большинстве регионов. При этом наиболее существенный рост доли (среди 30 регионов-лидеров в сегменте кредитных карт) по сравнению с февралем 2020 года был отмечен в Московской области (+0,7 п. п.), Санкт-Петербурге (+0,6 п. п.), Ставропольском крае (+0,6 п. п.), Москве (+0,6 п. п.), а также в Ленинградской (+0,6 п. п.) и Челябинской (+0,6 п. п.) областях. В некоторых регионах доля кредитов с просрочкой по кредитным картам за прошедший год незначительно сократилась, в том числе, в Иркутской (-0,2 п. п.) и Нижегородской (-0,2 п. п.) областях, а также в Красноярском крае (-0,2 п. п.) Приморский край находится в этом рейтинге на 12-й позиции. Если в феврале 2020 года доля просрочки составляла 7,9%, то через год этот показатель соответствует 8,1%. Увеличение, хоть и незначительное, но произошло — на 0,2 п. п. Тем временем наш сосед — Хабаровский край — демонстрирует положительную динамику: здесь показатели просроченных платежей по кредитным картам снизились с 7,8% до 7,6%.

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