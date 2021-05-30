Десятки тысяч приморцев голосуют на праймериз

«Я выступаю сегодня в роли общественного наблюдателя, и специально убедился до начала работы, что на участке в „Дальрыбвтузе“ есть все средства индивидуальной защиты, маски, перчатки, одноразовые ручки в кабинках голосования. При мне за час проголосовало примерно 20 человек: это были старшие по домам микрорайона, учителя, медики с улиц Сабанеева, Луговой, Сельской, Руднева и Котельникова. У всех хорошее настроение, людей проконсультировали на месте, и они проголосовали по всем четырем бюллетеням. Здесь работает опытная комиссия, поэтому хорошая организация процесса. В качестве наблюдателя в течение дня я буду здесь находиться до закрытия, оценивать конкурентность и легитимность процесса», — рассказал — рассказал председатель общественного совета партпроекта «Безопасные дороги» Александр Бондяев.