Высокую явку на праймериз зарегистрировали во Владивостоке

Высокую явку на праймериз зарегистрировали во Владивостоке

Высокую явку на праймериз зарегистрировали во Владивостоке

Сегодня, 16:16
Политика
Фото: Медиахолдинг1Mi
Высокая явка и повышенный интерес — праймериз во Владивостоке привлекли большое внимание. По словам наблюдателей, избирательные участки заполнены людьми, желающими отдать голоса за понравившихся кандидатов.

«Люди идут голосовать очень хорошо. Многие стремятся отдать свой голос за понравившегося кандидата. Выборы проходят без нарушений, в очень спокойном режиме», — сообщили сотрудники счётных участков.

Так, десятки граждан были замечены на избирательном участке на улице Сафонова, 39, в МБОУ ДОД «Центр детского творчества» детская морская флотилия «Варяг».

Медиахолдинг1Mi

Отметим, что в 8 утра в Приморском крае заработали 60 участковых избирательных комиссий. До 20 часов жители края могут прийти на ближайший участок и в очном формате проголосовать за понравившегося кандидата. Голосование идет по рейтинговой системе.

В 2021 году голосование проходит по «смешанной системе»: с 24 мая отдать свой голос можно было онлайн, а для тех, кому такой способ не подходит, предусмотрена возможность поставить галочки в бумажных бюллетенях.

Проголосовать в электронном формате можно было после регистрации на сайте PG.ER.RU.

Сюжеты:
Приморский край
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Владивостокполитикавыборыпраймериз
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