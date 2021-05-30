Праймериз в Артёме проходят при высокой явке и без нарушений

Праймериз в Артёме проходят при высокой явке и без нарушений
Праймериз в Артёме проходят при высокой явке и без нарушений
Сегодня, 16:35ПолитикаФото: Медиахолдинг1Mi
К 15:00 наблюдатели на праймериз в Артёме фиксируют большую явку на счётных участках. По словам сотрудников, голосовать за своих кандидатов идут большие потоки людей.

Атмосфера на избирательных участках, как отмечают специалисты, оживлённая — люди спешат проголосовать. Нарушений не зафиксировано.

«Нарушений нет, все спокойно», — отметили наблюдатели.

Стоит отметить, что высокую явку зафиксировали на избирательных участках Владивостока. По словам специалистов, большое количество избирателей свидетельствует о повышенном интересе к праймериз-2021.

«Люди идут голосовать очень хорошо. Многие стремятся отдать свой голос за понравившегося кандидата. Выборы проходят без нарушений, в очень спокойном режиме», — рассказали сотрудники счётных участков во Владивостоке.

Стоит отметить, что в 2021 году голосование проходит по «смешанной системе»: с 24 мая отдать свой голос можно было онлайн, а для тех, кому такой способ не подходит, предусмотрена возможность поставить галочки в бумажных бюллетенях.

Проголосовать в электронном формате можно было после регистрации на сайте PG.ER.RU.

Сюжеты:
Приморский край
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