Фальсификату бой: в Приморье будут следить на чистотой праймериз

«Процедура предварительного голосования — это действительно не выборы и не избирательная кампания, поэтому вести здесь разговор об ответственности в юридической плоскости достаточно проблематично. Но те звонки из правоохранительных органов, про которые пишут в телеграмм-каналах, допускаю, что информация может соответствовать действительности, по одной простой причине: никому не нужны скандалы на праймериз и никому не нужны негативные упоминания в СМИ. В частности о том, что процедура идет не открыто, не честно, не легитимно, что нарушаются правила проведения процедуры, что совершается подкуп. Партия хочет максимально от этого дистанцироваться. Счетные комиссии, которые 30 мая будут осуществлять подсчет голосов и проводить голосование, они сформированы по положению о праймериз из членов УИК с правом решающего голоса, которых выдвигала туда партия „Единая Россия“. Поэтому партийная дисциплина очень важна. И в отношении лиц, которые будут задействованы в чем-то не очень правильном, могут быть приняты жесткие партийные санкции. И естественно это никому не нужно», — рассказывает юрист.