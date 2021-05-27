Фальсификату бой: в Приморье будут следить на чистотой праймериз

Звонящие мягко намекнули на то, чтобы никто даже и не думал о том, чтобы устраивать фальсификации в последний день голосования. Иначе будут большие неприятности у всех причастных.
Как пишет авторитетный на Дальнем Востоке телеграм-канал «Эксперты Приморского края», информация о «вежливых» звонках поступила сразу из нескольких муниципалитетов, в том числе Уссурийска, Арсеньева и Хороля.
«В разговоре „вежливые люди“ намекают на то, чтобы председатели счётных комиссий не устраивали фальсификаций 30 мая, даже несмотря на то, что праймериз это вроде и не выборы. Логика проста — в регионе и так уже ситуация значительно наэлектризована, поэтому лишние скандалы не нужны. С теми, кто решит всё же рискнуть, разговор будет отдельный и более категоричный. Папочки с предыдущих выборов есть почти на всех», — пишут эксперты.
Электоральный юрист Эдуард Черторинский отмечает, что из-за накаленной до предела ситуации, скандалы на праймериз никому не нужны, так как в их случае будут наказаны все, кто имеет хоть малейшее отношение к ним.
«Процедура предварительного голосования — это действительно не выборы и не избирательная кампания, поэтому вести здесь разговор об ответственности в юридической плоскости достаточно проблематично. Но те звонки из правоохранительных органов, про которые пишут в телеграмм-каналах, допускаю, что информация может соответствовать действительности, по одной простой причине: никому не нужны скандалы на праймериз и никому не нужны негативные упоминания в СМИ. В частности о том, что процедура идет не открыто, не честно, не легитимно, что нарушаются правила проведения процедуры, что совершается подкуп. Партия хочет максимально от этого дистанцироваться. Счетные комиссии, которые 30 мая будут осуществлять подсчет голосов и проводить голосование, они сформированы по положению о праймериз из членов УИК с правом решающего голоса, которых выдвигала туда партия „Единая Россия“. Поэтому партийная дисциплина очень важна. И в отношении лиц, которые будут задействованы в чем-то не очень правильном, могут быть приняты жесткие партийные санкции. И естественно это никому не нужно», — рассказывает юрист.
Отметим, что экватор праймериз прошел и уже имеет три громких скандала: подкуп избирателей со стороны кандидата Алексан