Праймериз в Артёме проходят при высокой явке и без нарушений

Атмосфера на избирательных участках, как отмечают специалисты, оживлённая — люди спешат проголосовать. Нарушений не зафиксировано.
«Нарушений нет, все спокойно», — отметили наблюдатели.
Стоит отметить, что высокую явку зафиксировали на избирательных участках Владивостока. По словам специалистов, большое количество избирателей свидетельствует о повышенном интересе к праймериз-2021.
«Люди идут голосовать очень хорошо. Многие стремятся отдать свой голос за понравившегося кандидата. Выборы проходят без нарушений, в очень спокойном режиме», — рассказали сотрудники счётных участков во Владивостоке.
Стоит отметить, что в 2021 году голосование проходит по «смешанной системе»: с 24 мая отдать свой голос можно было онлайн, а для тех, кому такой способ не подходит, предусмотрена возможность поставить галочки в бумажных бюллетенях.
Проголосовать в электронном формате можно было после регистрации на сайте PG.ER.RU.