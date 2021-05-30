zr.media
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Праймериз в Артёме проходят при высокой явке и без нарушений

30 мая 2021, 06:35
Фото: Медиахолдинг1Mi
К 15:00 наблюдатели на праймериз в Артёме фиксируют большую явку на счётных участках. По словам сотрудников, голосовать за своих кандидатов идут большие потоки людей.
Сюжет
Выборы

Атмосфера на избирательных участках, как отмечают специалисты, оживлённая — люди спешат проголосовать. Нарушений не зафиксировано.

«Нарушений нет, все спокойно», — отметили наблюдатели.

Стоит отметить, что высокую явку зафиксировали на избирательных участках Владивостока. По словам специалистов, большое количество избирателей свидетельствует о повышенном интересе к праймериз-2021.

«Люди идут голосовать очень хорошо. Многие стремятся отдать свой голос за понравившегося кандидата. Выборы проходят без нарушений, в очень спокойном режиме», — рассказали сотрудники счётных участков во Владивостоке.

Стоит отметить, что в 2021 году голосование проходит по «смешанной системе»: с 24 мая отдать свой голос можно было онлайн, а для тех, кому такой способ не подходит, предусмотрена возможность поставить галочки в бумажных бюллетенях.

Проголосовать в электронном формате можно было после регистрации на сайте PG.ER.RU.

Материалы по теме
Удар по легитимности: эксперты высказались о сохранении Розы Чемерис в бюллетенях на праймеризФальсификату бой: в Приморье будут следить на чистотой праймеризВысокую явку на праймериз зарегистрировали во Владивостоке
#Новости#Политика#Праймериз#Выборы#Владивосток#Артём#Приморский край
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56