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Высокую явку на праймериз зарегистрировали во Владивостоке

30 мая 2021, 06:16
Фото: Медиахолдинг1Mi
Высокая явка и повышенный интерес — праймериз во Владивостоке привлекли большое внимание. По словам наблюдателей, избирательные участки заполнены людьми, желающими отдать голоса за понравившихся кандидатов.
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Выборы

«Люди идут голосовать очень хорошо. Многие стремятся отдать свой голос за понравившегося кандидата. Выборы проходят без нарушений, в очень спокойном режиме», — сообщили сотрудники счётных участков.

Так, десятки граждан были замечены на избирательном участке на улице Сафонова, 39, в МБОУ ДОД «Центр детского творчества» детская морская флотилия «Варяг».

Отметим, что в 8 утра в Приморском крае заработали 60 участковых избирательных комиссий. До 20 часов жители края могут прийти на ближайший участок и в очном формате проголосовать за понравившегося кандидата. Голосование идет по рейтинговой системе.

В 2021 году голосование проходит по «смешанной системе»: с 24 мая отдать свой голос можно было онлайн, а для тех, кому такой способ не подходит, предусмотрена возможность поставить галочки в бумажных бюллетенях.

Проголосовать в электронном формате можно было после регистрации на сайте PG.ER.RU.

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#Новости#Политика#Праймериз#Выборы#Владивосток#Приморский край
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