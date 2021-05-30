Высокую явку на праймериз зарегистрировали во Владивостоке

«Люди идут голосовать очень хорошо. Многие стремятся отдать свой голос за понравившегося кандидата. Выборы проходят без нарушений, в очень спокойном режиме», — сообщили сотрудники счётных участков.
Так, десятки граждан были замечены на избирательном участке на улице Сафонова, 39, в МБОУ ДОД «Центр детского творчества» детская морская флотилия «Варяг».
Отметим, что в 8 утра в Приморском крае заработали 60 участковых избирательных комиссий. До 20 часов жители края могут прийти на ближайший участок и в очном формате проголосовать за понравившегося кандидата. Голосование идет по рейтинговой системе.
В 2021 году голосование проходит по «смешанной системе»: с 24 мая отдать свой голос можно было онлайн, а для тех, кому такой способ не подходит, предусмотрена возможность поставить галочки в бумажных бюллетенях.
Проголосовать в электронном формате можно было после регистрации на сайте PG.ER.RU.