Праймериз закончен, да здравствует праймериз: Высокую явку продемонстрировали Владивосток, Артем и Находка

Впрочем, можно сделать вывод о том, что активность людей на праймериз примерно коррелировала с днем выборов: на некоторых участках (а в итоге и округах) избиратели ответственно подошли к процессу, на других предпочли проигнорировать. В целом же высокую явку на предварительном голосовании показали во Владивостоке, Артеме и Находке.