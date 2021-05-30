Десятки тысяч приморцев голосуют на праймериз

30 мая в Приморье проходит заключительный день предварительного голосования на партийных выборах. Избранные кандидаты смогут участвовать на выборах в Заксобрание Приморья и в Госдуму. Наблюдатели, работающие на счётных участках, сообщают, что десятки тысяч избирателей уже проголосовали.

По словам специалистов, в Приморье открыто 260 счётных комиссий, на которых можно оставить голос за выбранного кандидата. К полудню в крае проголосовали около 30 тысяч человек — это только те, кто решил оставить голос на бумаге, очно. Также, голосование работает на сайте pg.er.ru — здесь проголосовали почти 35 тысяч человек. По словам сотрудников, на избирательных участках созданы необходимые безопасные условия для голосования — члены комиссий, охранники находятся в помещениях в масках, большинство из членов счетных комиссий привиты от коронавируса или имеют отрицательный тест. «Я выступаю сегодня в роли общественного наблюдателя, и специально убедился до начала работы, что на участке в „Дальрыбвтузе“ есть все средства индивидуальной защиты, маски, перчатки, одноразовые ручки в кабинках голосования. При мне за час проголосовало примерно 20 человек: это были старшие по домам микрорайона, учителя, медики с улиц Сабанеева, Луговой, Сельской, Руднева и Котельникова. У всех хорошее настроение, людей проконсультировали на месте, и они проголосовали по всем четырем бюллетеням. Здесь работает опытная комиссия, поэтому хорошая организация процесса. В качестве наблюдателя в течение дня я буду здесь находиться до закрытия, оценивать конкурентность и легитимность процесса», — рассказал — рассказал председатель общественного совета партпроекта «Безопасные дороги» Александр Бондяев. Также, активное участие в предварительном голосовании в очном формате приняли члены общественной организации «Твой ЗОЖ». Например, многодетная мать, инструктор по скандинавской ходьбе Наталья Сущенкова вместе с детьми пришла на участок, расположенный на Черемуховой, 20. «Нам на участке при входе сразу обработали руки антисептиком, я получала одноразовую ручку для заполнения бюллетеней. Выдали маски, перчатки. Я пришла, чтобы заявить свой голос для поддержки двух достойных кандидатов. Они многое сделали для города, а сделают еще больше, уверена», — отметила она. Отметим, что голосование продлится до 20 часов, после чего счётные комиссии приступят к подсчету голосов.

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