Десятки тысяч приморцев голосуют на праймериз

Десятки тысяч приморцев голосуют на праймериз
Десятки тысяч приморцев голосуют на праймериз
Сегодня, 18:12ПолитикаФото: Медиахолдинг1Mi
30 мая в Приморье проходит заключительный день предварительного голосования на партийных выборах. Избранные кандидаты смогут участвовать на выборах в Заксобрание Приморья и в Госдуму. Наблюдатели, работающие на счётных участках, сообщают, что десятки тысяч избирателей уже проголосовали.

По словам специалистов, в Приморье открыто 260 счётных комиссий, на которых можно оставить голос за выбранного кандидата. К полудню в крае проголосовали около 30 тысяч человек — это только те, кто решил оставить голос на бумаге, очно.

Также, голосование работает на сайте pg.er.ru — здесь проголосовали почти 35 тысяч человек.

По словам сотрудников, на избирательных участках созданы необходимые безопасные условия для голосования — члены комиссий, охранники находятся в помещениях в масках, большинство из членов счетных комиссий привиты от коронавируса или имеют отрицательный тест.

«Я выступаю сегодня в роли общественного наблюдателя, и специально убедился до начала работы, что на участке в „Дальрыбвтузе“ есть все средства индивидуальной защиты, маски, перчатки, одноразовые ручки в кабинках голосования. При мне за час проголосовало примерно 20 человек: это были старшие по домам микрорайона, учителя, медики с улиц Сабанеева, Луговой, Сельской, Руднева и Котельникова. У всех хорошее настроение, людей проконсультировали на месте, и они проголосовали по всем четырем бюллетеням. Здесь работает опытная комиссия, поэтому хорошая организация процесса. В качестве наблюдателя в течение дня я буду здесь находиться до закрытия, оценивать конкурентность и легитимность процесса», — рассказал — рассказал председатель общественного совета партпроекта «Безопасные дороги» Александр Бондяев.

Также, активное участие в предварительном голосовании в очном формате приняли члены общественной организации «Твой ЗОЖ». Например, многодетная мать, инструктор по скандинавской ходьбе Наталья Сущенкова вместе с детьми пришла на участок, расположенный на Черемуховой, 20.

«Нам на участке при входе сразу обработали руки антисептиком, я получала одноразовую ручку для заполнения бюллетеней. Выдали маски, перчатки. Я пришла, чтобы заявить свой голос для поддержки двух достойных кандидатов. Они многое сделали для города, а сделают еще больше, уверена», — отметила она.

Отметим, что голосование продлится до 20 часов, после чего счётные комиссии приступят к подсчету голосов.

Сюжеты:
Приморский край
Материалы по теме:
Владивостокполитикапраймериз
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

И.о. главного редактора: Данилова А.В.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: 8 (42-32) 45-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы