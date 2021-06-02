Роспотребнадзор советует приморцам вакцинироваться перед летними отпусками

Отметим, что в Приморье на 28 мая первый этап вакцинации прошли 146 934 человека, завершили — 105 880.
Специалисты напоминают, что для вакцинации в мобильных пунктах не нужна предварительная запись. Достаточно иметь при себе паспорт и СНИЛС.
Список адресов стационарных и мобильных прививочных пунктов:
|
№ п/п
|
Наименование медицинской организации
|
Адреса прививочных пунктов
|
1
|
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Владивостокская поликлиника № 1»*
|
г. Владивосток, ул. Океанский проспект, 35
|
2
|
г. Владивосток, ул. Котельникова, 10
|
3
|
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Владивостокская поликлиника № 6»
|
г. Владивосток,
ул. Черемуховая, 32
|
4
|
г. Владивосток, ул. Борисенко, 29
|
5
|
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Владивостокская поликлиника № 9»
|
г. Владивосток, ул. Горшкова, 3
|
6
|
г. Владивосток, ул. Гамарника, 21
|
7
|
г. Владивосток, ул. Вострецова 4
|
8
|
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Арсеньевская городская больница»
|
г. Арсеньев, ул. Островского, 40
|
9
|
с. Яковлевка,
ул. Ленинская, 21
|
10
|
Краевое государственное бюджетное учреждение «Артемовская городская больница № 1»
|
г. Артем, ул. Партизанская, 18
|
11
|
Краевое государственное бюджетное учреждение «Дальнегорская центральная городская больница»
|
г. Дальнегорск, ул. 50 лет Октября, 94
|
12
|
Краевое государственное бюджетное учреждение «Дальнереченская центральная городская больница»
|
г. Дальнереченск, ул. Ленина, 34
|
13
|
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Находкинская городская больница»
|
г. Находка, Почтовый пер., 3
|
14
|
Краевое государственное бюджетное учреждение «Уссурийская центральная городская больница»
|
г. Уссурийск, ул. Комарова, 55
|
15
|
Краевое государственное бюджетное учреждение «Спасская городская поликлиника»
|
г. Спасск-Дальний, ул. Ленинская, 29
|
16
|
Краевое государственное бюджетное учреждение «Октябрьская центральная районная больница»
|
с. Покровка, Пионерская, 14
|
17
|
пгт. Липовцы
ул. Ушинского 18 а
|
18
|
Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница „РЖД-Медицина“ г. Владивосток»
|
г. Владивосток,
ул. 2-я Круговая, 10
|
19
|
Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница „РЖД-Медицина“ г. Уссурийск»
|
г. Уссурийск,
ул. Блюхера, 10, корпус 3
|
20
|
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Владивостокская поликлиника № 4»
|
г. Владивосток,
ул. Давыдова, 3
|
21
|
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Владивостокская больница № 3»
|
г. Владивосток,
п. Трудовое,
ул. Энгельса, 7
|
22
|
г. Владивосток,
ул. Первая, 4
|
23
|
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Краевая клиническая больница № 2» Поликлиника
|
г. Владивосток,
ул. Интернациональная, 56
|
24
|
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Хасанская центральная районная больница»
|
пгт. Славянка
ул. Дружбы, 5
|
25
|
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Медицинское объединение Дальневосточного отделения Российской академии наук»
|
г. Владивосток,
ул. Кирова, 95
|
26
|
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Владивостокская поликлиника № 3»
|
г. Владивосток,
ул. Луговая, 55
|
27
|
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Владивостокская клиническая больница № 4» Поликлиника
|
г. Владивосток,
ул. Воропаева, 5
|
28
|
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Кавалеровская центральная районная больница»
|
п. Кавалерово, ул. Больничная, 2
|
29
|
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Кировская центральная районная больница»
|
пгт. Кировский
ул. Колхозная 29
|
30
|
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Красноармейская центральная районная больница»
|
с. Новопокровка
ул. Строителей, 30
|
31
|
п. Восток
ул. Набережная 18 а
|
32
|
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Михайловская центральная районная больница»
|
с.Михайловка, ул. Красноармейская, 32
|
33
|
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Черниговская центральная районная больница»
|
с. Черниговка
ул. Дзержинского 37а
|
34
|
пгт. Сибирцево
ул. Совхозная 3
|
35
|
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Чугуевская центральная районная больница»
|
с. Чугуевка, ул. Строительная, 2
|
36
|
Автономная некоммерческая организация «Региональный медицинский центр «Лотос»
|
г. Владивосток,
ул. Гоголя, 41
|
37
|
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Анучинская центральная районная больница»
|
с. Анучино,
ул. Лазо, 18
|
38
|
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Спасская центральная районная поликлиника»
|
Спасский район,
с.Спасское, ул. Хрещатинская, 68
|
39
|
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Пограничная центральная районная больница»
|
п.Пограничный, ул. Пирогова, 2
|
40
|
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Хорольская центральная районная больница»
|
с. Хороль,
ул. Калининская 20
|
41
|
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Партизанская городская больница № 1»
|
г. Партизанск,
ул. Ленинская, 30
|
42
|
с. Владимиро-Александровское, ул. Комсомольская, 99
|
43
|
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Лесозаводская центральная городская больница»
|
г. Лесозаводск ул. Пушкинская 38
|
44
|
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Пожарская центральная районная больница»
|
пгт. Лучегорск,
ул. Ленина, д. 35 а
|
45
|
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ольгинская центральная районная больница»
|
п. Ольга
ул. Ленинская, 29
|
46
|
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Артемовская городская больница № 2»
|
г. Артем,
ул. Лазо, 10
|
47
|
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Лазовская центральная районная больница»
|
с.Лазо,
ул.Советская, 69
|
48
|
п. Преображение, пер. Партизанский, 20
|
49
|
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Шкотовская центральная районная больница»
|
пгт Шкотово,
ул. Ленинска, 68
|
50
|
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Пластунская районная больница»
|
пгт Пластун,
ул. Лесная, 1б
|
51
|
п. Терней,
ул. Ивановская, 9
|
52
|
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ханкайская центральная районная больница»
|
с. Камень-Рыболов, ул. Трактовая 20
|
53
|
Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел Российской Федерации по Приморскому краю»
|
г. Владивосток
ул. Октябрьская, 10
(для прикрепленных на медицинское обслуживание контингентов граждан)
|
54
|
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Надеждинская центральная районная больница»
|
п. Новый,
ул. Ленина, 13
|
55
|
Федеральное казенное учреждение здравоохранения «МСЧ № 25 ФСИН России»
|
г. Владивосток, ул. Арсенальная, 15
|
56
|
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Артемовская поликлиника»
|
г. Артем, ул. Бийская, 4/1
|
Пункты вакцинации для жителей г. Большой Камень (обеспечивает ФМБА России)
|
г. Большой Камень, Зеленая улица, 3,к1
г. Фокино, улица Клубная, 17
8(42339) 24869
п. Дунай, улица Ленина, 17
8(42339) 31170