COVID в Приморье: Один укол и «третья волна» пройдет мимо

— С начала массовой вакцинации в Приморье на применение вакцины против коронавирусной инфекции ни одного извещения о нежелательной реакции от медицинских учреждений края мы не получали. Это значит, что в медицинскую организацию никто с жалобами не обращался. Мы не говорим сейчас про поствакцинальные реакции на любую прививку — кратковременное повышение температуры, болевое ощущение на месте инъекции, слабость. А говорим именно о значительном ухудшении здоровья.