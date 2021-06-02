Во Владивостоке открыли новые пункты вакцинации от COVID-19

Глава региона также сообщил, что сейчас в Приморье привито около 140 тысяч человек, что составляет 22% от общего плана вакцинации. Также в край завезено 144 дозы вакцины. Больше всего людей поставили себе прививку от COVID-19 в следующих муниципалитетах: Кавалеровском, Хасанском, Шкотовском, Кировском, Черниговском, Яковлевском районе, а также в Анучинском, Ханкайском, Пограничном, Октябрьском, Чугуевском муниципальных округах, а также в Уссурийске и Арсеньеве. Руководителей остальных муниципалитетов, которые не вошли в этот перечень, Олег Кожемяко попросил увеличить охват населения кампанией по иммунизации.