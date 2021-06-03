Проблему точечной застройки во Владивостоке решат с помощью реновации

«Мы хотели бы объясняя свою позицию, раскрывая проекты, которые могут быть реализованы на тех или иных территориях, найти в лице Минобороны партнёра, который мог бы нам представить земельные участки для комплексного развития Владивостока. Безусловно, нам нужно уходить на север по карте. Нет возможности реализовывать крупные системные проекты здесь, на юге. Но не стоит забывать, что есть любопытные проекты реновации. Мне казалось, что сделать на этом акцент Владивостоку, как городу теперь уже столичному, точно стоит», — отметил градоначальник.