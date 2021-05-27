Отчет губернатора: Во Владивостоке ужесточат требования к точечной застройке

Губернатор заметил, что проблема точечной застройки в краевой столице стоит остро. «Это наследие прошлых лет, когда любой желающий, находясь где угодно, мог зарегистрировать предприятие и пальцем на карте показать на любой земельный участок, и он ему выдавался без учета городских и краевых властей. Когда мы увидели, что эта ситуация никак не контролируется, обратились в Минстрой РФ, Госдуму с просьбой о приостановке закона о такой бесплатной раздаче земли, которая провоцирует точечную застройку, а власть при этом ничего не может сделать», — прокомментировал ситуацию Олег Кожемяко.