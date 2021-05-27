Отчет губернатора: Во Владивостоке ужесточат требования к точечной застройке
Сегодня, 11:39РынкиФото: Медиахолдинг1MiМассовая застройка может снизить цены на жилье

Отчет губернатора: Во Владивостоке ужесточат требования к точечной застройке

По мнению Олега Кожемяко, развитие массовой застройки позволит снизить цены на жилье в регионе

26 мая губернатор Приморья выступил с традиционным отчетом о деятельности органов исполнительной власти Приморского края за 2020 год перед депутатами Законодательного Собрания края.

В частности, в ответ на вопрос депутата Дмитрия Новикова Олег Кожемяко заявил о готовящемся ужесточении требований к точечной застройке во Владивостоке, особенно его исторической части — без обсуждения с жителями строительство будет невозможно, сообщает пресс-служба правительства региона.

Губернатор заметил, что проблема точечной застройки в краевой столице стоит остро. «Это наследие прошлых лет, когда любой желающий, находясь где угодно, мог зарегистрировать предприятие и пальцем на карте показать на любой земельный участок, и он ему выдавался без учета городских и краевых властей. Когда мы увидели, что эта ситуация никак не контролируется, обратились в Минстрой РФ, Госдуму с просьбой о приостановке закона о такой бесплатной раздаче земли, которая провоцирует точечную застройку, а власть при этом ничего не может сделать», — прокомментировал ситуацию Олег Кожемяко.

На сегодняшний день правительство Приморского края разработало ряд мер, направленных на упорядочивание застройки. Предполагается, что проекты строительства будут согласовываться и с архитектурным советом Владивостока, и на градостроительном совете при губернаторе.

«Это при необходимости позволяет наложить запрет на точечную застройку, особенно в исторической части города, без публичных обсуждений. Меры позволят расширить механизмы комплексного развития территорий, когда инвестор вместе с государством проводит публичные слушания проекта, готовит документы, обращается в градсовет. Комплексная застройка включает в себя не только возведение здания, но и озеленение, благоустройство, строительство парковок, подъездных дорог. Рассчитываем, что такая работа даст свои результаты», — заявил Олег Кожемяко.

Вместе с тем глава Приморья отметил, что будут приветствоваться проекты по переводу промышленных зон в жилые, а развитие массовой застройки позволит снизить цены на жилье в регионе.

Сюжеты:
ПриморьеСтроительство
Материалы по теме:
строительствогубернаторнедвижимостьжильельготызаконодательствоправительствоземля
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

И.о. главного редактора: Данилова А.В.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: 8 (42-32) 45-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы