Отчет губернатора: Во Владивостоке ужесточат требования к точечной застройке

Сегодня, 11:39РынкиФото: Медиахолдинг1MiМассовая застройка может снизить цены на жилье
26 мая губернатор Приморья выступил с традиционным отчетом о деятельности органов исполнительной власти Приморского края за 2020 год перед депутатами Законодательного Собрания края.
В частности, в ответ на вопрос депутата Дмитрия Новикова Олег Кожемяко заявил о готовящемся ужесточении требований к точечной застройке во Владивостоке, особенно его исторической части — без обсуждения с жителями строительство будет невозможно, сообщает пресс-служба правительства региона.
Губернатор заметил, что проблема точечной застройки в краевой столице стоит остро. «Это наследие прошлых лет, когда любой желающий, находясь где угодно, мог зарегистрировать предприятие и пальцем на карте показать на любой земельный участок, и он ему выдавался без учета городских и краевых властей. Когда мы увидели, что эта ситуация никак не контролируется, обратились в Минстрой РФ, Госдуму с просьбой о приостановке закона о такой бесплатной раздаче земли, которая провоцирует точечную застройку, а власть при этом ничего не может сделать», — прокомментировал ситуацию Олег Кожемяко.
На сегодняшний день правительство Приморского края разработало ряд мер, направленных на упорядочивание застройки. Предполагается, что проекты строительства будут согласовываться и с архитектурным советом Владивостока, и на градостроительном совете при губернаторе.
«Это при необходимости позволяет наложить запрет на точечную застройку, особенно в исторической части города, без публичных обсуждений. Меры позволят расширить механизмы комплексного развития территорий, когда инвестор вместе с государством проводит публичные слушания проекта, готовит документы, обращается в градсовет. Комплексная застройка включает в себя не только возведение здания, но и озеленение, благоустройство, строительство парковок, подъездных дорог. Рассчитываем, что такая работа даст свои результаты», — заявил Олег Кожемяко.
Вместе с тем глава Приморья отметил, что будут приветствоваться проекты по переводу промышленных зон в жилые, а развитие массовой застройки позволит снизить цены на жилье в регионе.