Стали известны лидеры рейтингового голосования по благоустройству парков и скверов во Владивостоке

«В ходе онлайн-голосования из семи заявленных территорий были определены четыре победителя — эти объекты мы будем благоустраивать в следующем году. Это три сквера и один большой парк — сквер с китёнком на Русской, 46, парк культуры и отдыха имени Сергея Лазо, сквер Первой маёвки в районе Калинина, 28-38 и сквер Некрасовский. Очень важно, что на конкурсном голосовании мы не презентовали проекты благоустройства этих территорий, люди выбирали сами пространства, преображение которых они считают нужным и важным. Сейчас мы проведём небольшие подготовительные работы и следующим этапом — ориентировочно, в августе–сентябре — запустим опросники и обсуждения по территориям-победителям. Планируем, чтобы к следующему году были подготовлены концепции и проекты благоустройства этих пространств», — сказал руководитель Дирекции общественных пространств Владивостока Салават Галиев.