«Терминал Астафьева» подтвердил высокое качество измерений своей лабораторией

Тем самым заверив, что постоянный контроль воздуха и воды на территории предприятия, на границе санитарной зоны и в жилом микрорайоне проводится по всем правилам.
Как сообщил директор по надзору за экологией АО «Терминал Астафьева» Роман Калашников, аттестацию провели внепланово, из-за изменений нормативных документов.«По результатам проверки выдано
«Заключение о состоянии измерений в лаборатории» сроком до 2024 года, что дает право нашей производственной лаборатории на проведение исследований в заявленной области деятельности. Которую мы расширили — добавлен объект контроля «питьевая вода», по другим водным объектам — изменены или добавлены определяемые показатели. Мы знаем, что в Находке есть конкретная проблема с качеством питьевой воды, на что неоднократно жаловались местные жители», — добавил Роман Калашников.
К объектам контроля производственной лаборатории «Терминала Астафьева» относятся рабочие места сотрудников предприятия, воздух рабочей зоны и, главное, — атмосферный воздух на границе санитарно-защитной зоны, а также в пределах жилого района, прилегающего к территории предприятия. В воздухе рабочей зоны различными методами определяется уровень загрязняющих веществ. В атмосферном воздухе — разные виды пыли, оксид азота, диоксид серы и другие. Также контролируются и водные объекты (вода природная, вода морская, вода сточная и вода питьевая).
Отметим, что высокую оценку собственной лаборатории АО «Терминал Астафьева» регулярно дают посещающие предприятие представители надзорных органов, ученого сообщества Дальнего Востока.
«Мне очень хочется описать увиденное здесь, как „Космический комплекс“. Потому что здесь самые передовые технологии, которые можно использовать для создания условий работы и жизнедеятельности человека. Чтобы сохранялось и здоровье, и человек нормально работал. Отрадно, что такие предприятия показывают другим, как надо делать и идти дальше», — отмечал Павел Кику, профессор школы биомедицины ДВФУ.
Напомним, с начала 2019 года в «Терминале Астафьева» начал работу центр экологической и производственной безопасности, в функции которого входит мониторинг выбросов вредных веществ. Благодаря этому, не только специалисты, но и жители мыса Астафьева могут наблюдать в режиме онлайн за результатами лабораторных исследований и за работой пылеулавливающих устройств на предприятии, зайдя на официальный сайт порта. Десятки камер видеонаблюдения передают информацию онлайн. Два датчика круглосуточно производят мониторинг концентрации вредных веществ в воздухе. Здесь же обрабатываются метеосводки и прогнозируется ситуация на следующий день.
Важно отметить, что измерения датчиков на территории предприятия и на границе санитарно-защитной зоны ни разу за годы работы не показали превышения предельно допустимых концентраций пыли в воздухе. Что подтверждает эффективность проводимых предприятием мер и многомиллионных вложений в экологическую безопасность.
В комплексе с собственной лабораторией в «Терминале Астафьева» работает центр управления предприятием, в числе мер по пылеподавлению, уже успешно внедренных на предприятии, стоит отметить двухуровневый контур пылеветрозащитных экранов, постоянная работа двух десятков снежных пушек и пылесборной машины Centurion и прочие мероприятия.