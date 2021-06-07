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Более 400 работодателей в Приморье обратились в центр занятости

7 июня 2021, 00:01
Фото: Медиахолдинг1Mi
Более 400 предпринимателей из сферы крупного, среднего и малого бизнеса обратились центр занятости Приморья в 2021 году. Представители бизнеса заявили более 300 вакансий.

«Процесс подачи заявок на вакансии достаточно прост — работодателю достаточно прийти со сведениями о потребности в работниках, заявлением о предоставлении государственной услуги и паспортом к сотрудникам службы занятости», — сообщили в министерстве труда и социальной политики Приморского края.

Если у компании есть подтвержденный аккаунт юридического лица на портале Госуслуги, то для подачи заявления в центр занятости не обязательно идти в офис — можно заполнить заявку на интерактивном портале краевого министерства труда.

Кроме того, вакансии можно опубликовать на портале «Работа в России». Преимуществом этой платформы является то, что кандидаты могут самостоятельно откликнуться на оставленную вами заявку и отправить свое резюме.

Стоит отметить, что услуга подбора сотрудников и прочие государственные услуги полностью бесплатны.

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