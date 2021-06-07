Лицей Владивостока попал в рейтинг лучших технических школ России

Педагоги так формулируют свои главные цели: создать школу, в которую будут стремиться дети и родители; в которой будут давать прочные знания; в которой не будут образовывать дополнительно, а гармонично развивать способности, одарённость, талант; в которой всё будет красиво и содержательно — внутренне и внешне.