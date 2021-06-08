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Итоги майского конкурса «Узнай свою школу» в Приморье

8 июня 2021, 03:10
Фото: ИК "Золотой Рог"
Пришла пора объявить итоги конкурса «Узнай свою школу», опубликованного в номере газеты от 11 мая.

В материале журналист рассказал историю владивостокской школы № 25, расположенной рядом с трамвайным парком на улице Борисенко. Именно здесь на кирпичной стене у входа можно увидеть мемориальную доску, посвящённую Герою Российской Федерации Алексею Рыбаку, который является выпускником этой школы. Почётное звание майора полиции Алексей Рыбак получил посмертно за подвиги во время контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона в 2000 году.

Кроме того, школа известна своими творческими коллективами — здесь много лет существуют музыкально-этнографическая артель «Коробейники», танцевальный коллектив «Фасоль» и даже собственный театр моды. Благодаря всему этому школа, расположенная вдали от главных улиц приморской столицы, отвоёвывает статус культурного центра своего микрорайона. Славу учебного заведения составляет и коллектив высококвалифицированных педагогов под началом директора Раисы Добродомовой.

Первое письмо с правильным ответом редакция получила в день выхода газеты. Однако его автор, Ирина Р., предпочла оставить в тайне свои полные данные и скромно отказалась от портрета. Тем не менее, победительница получила обещанный приз — два билета в театр Горького на один из июньских спектаклей.

Очередной конкурс «Узнай свою школу» можно найти в этом же номере газеты на странице 9.

Наталья БАРАНОВА

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