Торжественный приём ко Дню предпринимательства прошёл в Приморье

Краевой торжественный приём ко Дню российского предпринимательства состоялся в нескольких городах Приморья. На мероприятие собрались руководители и собственники предприятий, лидеры и члены предпринимательских общественных объединений из Артёма, Находки, Партизанска, Чугуевки, Уссурийска и других уголков Приморья.

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