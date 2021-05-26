На первых мероприятиях недели предпринимательства в Приморье обсудили льготные кредиты и низкие ставки

«Вопрос кредитования будет актуален для предпринимателей всегда. Вопрос только в том, когда его стоит брать, а когда не стоит. За хорошим клиентом на финансовом рынке, как за спортсменом или актером, сегодня выстраивается очередь из желающих дать ему кредит. И в этом случае предпринимателю нужно понять, стоит ли для него игра свеч», — рассказала директор Гарантийного фонда Приморского края Ксения Плетцер.