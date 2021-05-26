На первых мероприятиях недели предпринимательства в Приморье обсудили льготные кредиты и низкие ставки
Сегодня, 12:45БизнесФото: Медиахолдинг1Mi

На первых мероприятиях недели предпринимательства в Приморье обсудили льготные кредиты и низкие ставки

Бизнесмены Приморья во время круглого стола, посвящённого недели предпринимательства в крае, обсудили вопросы кредитования, минимизации расходов, страховые взносы — рассказали в правительстве региона.

«Вопрос кредитования будет актуален для предпринимателей всегда. Вопрос только в том, когда его стоит брать, а когда не стоит. За хорошим клиентом на финансовом рынке, как за спортсменом или актером, сегодня выстраивается очередь из желающих дать ему кредит. И в этом случае предпринимателю нужно понять, стоит ли для него игра свеч», — рассказала директор Гарантийного фонда Приморского края Ксения Плетцер.

Представители банков «Открытие» и «Сбербанк» рассказали, что ставка на коммерческие кредиты у них варьируется в зависимости от срока погашения кредита. Так, в банке «Открытие» можно получить до 10 миллионов рублей без залога.

Для того, чтобы получить кредит с минимальным залогом, предприниматель может взять поручительство в Гарантийном фонде Приморского края — оно покрывает до 70% залога, а комиссия фонду составляет 0,5% годовых от суммы договора поручительства. При этом предпринимателю не нужно собирать дополнительные документы: для поручительства достаточно пакета, собранного для получения кредита.

Бизнесменов также интересовала разница между банковской оценкой залогового имущества и его рыночной стоимостью. В ответ представители банков отметили, что в этом случае происходит, скорее, оценка рисков: эксперты определяют стоимость, по которой имущество в случае неуплаты кредита можно будет продать максимально оперативно.

Возник вопрос и о необходимости страховки залогового имущества. Заместитель управляющего по малому и среднему бизнесу банка «Открытие» Кристина Шкурдюк отметила, что здесь тоже встает вопрос рисков: условный бензовоз скорее потребует страховки, чем каменное здание.

Замдиректора МКК «Фонд развития Приморского края» Галина Корпусенко представила льготные кредиты для бизнеса: 3 миллиона рублей без залога и 5 миллионов — с залогом по ставке, не превышающей 5% годовых. До 500 тысяч рублей можно взять сроком на год без залога и поручительства.

«Для начинающих предпринимателей, которые зарегистрировали ИП или ООО в течении месяца, мы подготовили специальный продукт „Старт“. „Стартапы“ могут направить средства как на пополнение оборотных средств, так и на покупку действующего бизнеса или франшизы, на первоначальный взнос по договору лизинга и другие цели», — обозначила заместитель главы фонда.

Предпринимателям также рассказали о преимуществах системы быстрых платежей для бизнеса — сниженную по сравнению с традиционным эквайрингом комиссию (от 0,7% и ниже), возможность платить через QR-код и высокую скорость получения платежей (через 15 секунд после оплаты).

Подробную информацию про образовательные мероприятия центра «Мой бизнес» можно уточнить по телефону: 8 (423) 279-59-09.

Сюжеты:
Приморский край
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