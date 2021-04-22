Приморская «Школа предпринимательства» приглашает самозанятых

С 23 по 26 апреля во Владивостоке пройдет бизнес-тренинг. На бесплатный тренинг «Школа предпринимательства» приглашаются предприниматели и самозанятые. Участники приобретут новые знания и опыт, которые помогут им улучшить бизнес-процессы и вывести компанию на новый уровень.

Тренинг пройдет по направлениям: анализ бизнеса, управление предприятием, управление человеческими ресурсами, маркетинг и управление товарно-материальными запасами, калькуляция себестоимости, финансовое планирование, бухгалтерский учет. Стоит отметить, что самозанятые смогут принять участие в школе впервые. «Программа разработана Корпорацией МСП совместно с российскими деловыми объединениями и высшими учебными заведениями и имеет практическую направленность. Представленные на ней знания будут полезны и самозанятым. Они получат навыки по управлению бизнес-процессами и смогут разработать собственные решения по оптимизации своей работы. А опытные тренеры сделают этот процесс максимально эффективным», — отметил директор Центра поддержки предпринимательства Приморского края Евгений Никифоров. Как говорится в сообщении центра «Мой бизнес», четырехдневный тренинг проводит Центр поддержки предпринимательства при участии Гарантийного фонда Приморского края. Участие бесплатное, необходимо пройти предварительную регистрацию и оставить заявку по ссылке. Подробную информацию про образовательные мероприятия и консультации центра «Мой бизнес» можно уточнить по телефону: 8 (423) 279-59-09. Зарегистрироваться на вебинары и мастер-классы, а также узнавать о графике обучающих мероприятий можно на сайте центра в разделе «Календарь событий» и в социальных сетях: Facebook, Instagram, в Telegram-канале «Приморье для бизнеса».

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