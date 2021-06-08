Третья волна COVID-19 накрывает Приморье

По данным мониторинга эпидемиологической ситуации в крае, сейчас в Приморье вновь идет развертывание коечного фонда для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и пневмониями. Как сообщили в министерстве здравоохранения края, на сегодняшний день в 17 медучреждениях края развернуто более тысячи коек. При этом в конце апреля коечный фонд был сокращен до 750 мест, а число заболеваемости в сутки снизилось до 20 человек. Сейчас для резерва на летний период был развернут госпиталь на базе Владивостокской клинической больницы № 4, а также мобилизованы и другие стационары региона.