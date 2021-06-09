«Для мусора это не место»: мусорный коллапс во Владивостоке

«У нас нет нормальных сортировочных мощностей. Я хорошую сортировку фактически не видела, хотя езжу по стране очень много. Как правило, она везде ручная — это самый дешевый и примитивный вид обработки, который позволяет извлекать не больше 10%, а зачастую всего 2–4% полезных фракций. В некоторых сортировочных пунктах даже магнита нет для подбора железа. Конечно, проблему не решить без комплексных мер. Реформу раскачиваем, я надеюсь, что „Российский экологический оператор“ займется этим более основательно», — сказала глава Росприроднадзора Светлана Радионова.