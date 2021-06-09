«Для мусора это не место»: мусорный коллапс во Владивостоке

Ситуация критическая
В документе о введении ЧС сказано, что в данный момент место для хранения городских отходов на полигоне фактически исчерпано:
«В связи с фактическим исчерпанием свободной мощности для размещения отходов на временной площадке в границах проектируемой карты № 2 объекта „Комплекс по переработке и утилизации бытовых отходов Владивосток, Холмистая, 1“, возникновением угрозы загрязнения твёрдыми коммунальными отходами окружающей среды, принимая во внимание отсутствие на территории Владивостокского, Артёмовского городских округов и Надеждинского муниципального района действующих полигонов для размещения твёрдых коммунальных отходов»
Вывозом мусора в Приморье занимается «Приморский экологический оператор». Специалисты компании отреагировали на введение режима ЧС, заявив, что в начале лета на полигоне откроют новую площадку для приёма отходов. Кроме того, в ближайшее время должны закупить оборудование, которое будет осуществлять сортировку мусора, дробить крупногабаритные отходы.
Отметим, признаки приближающегося коллапса были заметны ещё в начале 2021 года, когда появились проблемы с вывозом мусора, а в марте полигон на Холмистой перестал принимать ветки на неопределённое время. Площадка под древесные отходы оказалась переполнена.
Уже в мае из-за переполненности полигона на подъезде к площадке стали появляться очереди из мусоровозов, гружёных не только древесными, но и прочими отходами.
Тогда сотрудники регионального оператора отметили, что временная площадка в данный момент переполняется, а когда заработает строящаяся — ещё неизвестно.
В связи с этим регоператор принимал отходы только из Владивостока и Артёма, а приём коммерческого мусора был ограничен, однако в данный момент специалисты заканчивают подготовку третьей площадки и «остановок» в приёме ТКО из Владивостокского и Артёмовского ГО не ожидается.
Новую площадку должны запустить в начале июня, однако ветки там принимать не планируют, так как объём ограничен, а существующие дробильные установки не справляются с количеством веток. Новое оборудование должны закупить и установить в течение 3-4 месяцев — оно будет сортировать 100% всех поступающих отходов, сообщили специалисты «ПЭО».
Новая свалка
Следом за введением режима ЧС в муниципалитетах Приморья появились новости о строительстве нового полигона в Надеждинском районе — на участке между Кипарисовкой и СНТ «Ариадна». Его запустят, когда полигон на Холмистой окончательно исчерпает свои мощности.
«Инвестор начал проектирование нового полигона за чертой города, в Надеждинском районе на территории предназначенного для этого земельного участка. Уже прошли первые изыскания. Планируется строительство мусоросортировочного комплекса, соответствующего новым требованиям. Это, прежде всего, полная сортировка с извлечением максимального числа полезных фракций. Захоронение будет осуществляться методом компостирования, когда в земле оказывается только тот мусор, которые не нанесёт вред почве», — рассказала заместитель председателя правительства Приморья Елена Пархоменко.
По её словам, такую модель работы применят на всей территории края — в данный момент Приморье «разбито» на зоны, работа на участках уже началась.
При этом, по словам специалистов, несмотря на появившиеся слухи о возобновлении работы мусоросжигательного завода во Владивостоке, его расконсервацию не рассматривают даже с учетом режима ЧС.
Новые комплексы переработки будут нацелены на максимальную утилизацию с помощью минерализации или компостирования.
«Подобные новые технологии уже работают в Подмосковье, мы идём по тому же пути. В связи с этим хочу ещё раз сказать — мусоросжигательный завод во Владивостоке закрыт уже несколько лет, планов на его реконструкцию нет — реконструкция этого объекта невозможна», — отметила зампред.
По словам Пархоменко, ситуация с вывозом отходов становится критической и, несмотря на проект рекультивации полигона на Холмистой и модернизации сортировочного комплекса, его объёмы будут в любом случае исчерпаны в ближайшие несколько лет.
Как там Горностай?
Приморцы до сих пор вспоминают одну из «достопримечательностей» Владивостока — свалку в бухте Горностай.
Этот полигон построили в 1967 году. По постановлению главного санитарного врача Приморья функционирование полигона было приостановлено с 2000 года, но мусор туда продолжали вывозить. В 2009 году власти задумались о том, чтобы рекультивировать свалку биологически — с помощью высадки особых сортов растений. Рекультивацию начали в 2010 году.
В 2017 году специалисты управления охраны окружающей среды администрации Владивостока провели экспертизу и выявили процессы разрушения внешних слоёв саркофага и тления мусора. В 2020 году для рекультивации законсервированного полигона нашли подрядчика, который должен произвести расчистку площадки от кустарников и деревьев, установить подпорные стен из габионов и колонн, выполнить укладку геосетки и посеять около 500 квадратных метров газона.
«На этой территории должно быть чисто. Если в пожароопасный период произойдёт пожар, это будет катастрофа и для нас, и для экологии. Под этим „саркофагом“ перерабатывается мусор с большим количеством биогазов. Помимо прочего, укоренившиеся деревья будут разрушать защитные слои объекта», — рассказали сотрудники «Приморского экологического оператора».
Экологи отмечают, что пока нет опасности для жизни и здоровья живущих в округе людей. Однако работы по рекультивации необходимо провести как можно скорее.
Стоит отметить, что полигон на Холмистой был открыт взамен закрытой свалки «Горностай».
Мусорная реформа
В Росприроднадзоре рассказали, что мусорная реформа в России не достигла эффекта — в стране не хватает мощностей для сортировки твёрдых коммунальных отходов.
«У нас нет нормальных сортировочных мощностей. Я хорошую сортировку фактически не видела, хотя езжу по стране очень много. Как правило, она везде ручная — это самый дешевый и примитивный вид обработки, который позволяет извлекать не больше 10%, а зачастую всего 2–4% полезных фракций. В некоторых сортировочных пунктах даже магнита нет для подбора железа. Конечно, проблему не решить без комплексных мер. Реформу раскачиваем, я надеюсь, что „Российский экологический оператор“ займется этим более основательно», — сказала глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
По данным ведомства, в данный момент объекты твёрдых коммунальных отходов в России занимают 384 тысячи гектаров — эта площадь сопоставима с территорией Гонконга.
«А если говорить про все твердые отходы — примерно территория Греции», — уточнила Радионова.
В конце 2020 года в Счётной палате РФ сообщили, что мусорная реформа не принесла ожидаемых результатов — ситуация с мусором в стране остаётся неблагополучной, а местами критической.
По словам специалистов, в данный момент уровень переработки отходов в России не превышает 7%. Большая часть мусора направляется на полигоны и свалки, которые зачастую не отвечают требованиям природоохранного законодательства. Сейчас в стране, по данным Росприроднадзора, насчитывается более 8,3 тысяч свалок.
«Реформа в сфере обращения с отходами пока не принесла ожидаемых результатов: по-прежнему приоритетным способом обращения с ТКО остается захоронение, при этом меры по сокращению объемов их образования не принимаются, а на создание современных технологий переработки отходов не хватает средств. В результате мощности полигонов иссякают, а несанкционированные свалки продолжают портить жизнь горожан и отравлять окружающую среду», — сказано в отчете Счетной палаты.
Чтобы изменить ситуацию, в Счётной палате предложили внести очередные поправки в «мусорную реформу» — аудиторы, в частности, рекомендуют уменьшить тарифы. Также предлагается в очередной раз скорректировать региональные программы обращения с ТКО и дополнить их мерами по сокращению образования объема отходов.
Кроме того, во всех субъектах РФ предлагают пересчитать все несанкционированные свалки в городах, а также расширить меры финансовой поддержки инвестиционных проектов в области обращения с отходами.
Большинство предложений Счетной палаты РФ потребуют дополнительного финансирования и не дают понимания, как после поправок должна заработать «мусорная реформа».
Единственное, что четко следует из проверки— новая система обращения с ТКО оказалась неэффективной, хотя ее запуск и откладывался несколько раз для доработок. Несмотря на то, что федеральные и региональные власти вносят поправки по несколько раз в год, когда наступит «конец» и реформа заработает, как запланировано — неизвестно.
Артур МУРАВЬЁВ