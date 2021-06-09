Доброе сердце благотворительного фонда

Как правило, каждый фонд имеет свои программы, которые и продвигает — в зависимости от того, с каким направлением благотворительности он работает, на что больше ориентирован.
Не оставайтесь равнодушными!
Начнем с того, что детские дома и дети, растущие в неблагополучных семьях — это забота в первую очередь государства. Именно оно ведет финансирование и полное обеспечение таких учреждений и именно государственные деньги направляются, например, на организацию летнего отдыха детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.
Социально-реабилитационный центр «Парус надежды», к примеру, имеет отделение помощи семье и детям «Семь-Я». Оно находится во Владивостоке на улице Сипягина, 15.
Отделение помощи создано в 2014 году по инициативе департамента труда и социального развития Приморского края и Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в рамках реализации региональной программы «Защитим детей от насилия».
Немного про…
«Семь-Я» является структурным подразделением КГБУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних „Парус надежды“» и оказывает комплекс нестационарных услуг детям и семьям, нуждающимся в социальной помощи.
В цели их работы входит:
профилактика семейного и детского неблагополучия, социального сиротства;
оказание комплексной (социальной, психологической, педагогической) помощи детям и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, социально-опасном положении в нестационарных условиях.
В отделении созданы условия для получения доступной и оперативной помощи несовершеннолетним и их семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, социально-опасном положении.
Здесь работают высококвалифицированные специалисты. Психологи в социальной сфере, социальные педагоги, специалисты по социальной работе, учитель-логопед, учитель-дефектолог и другие, деятельность которых направлена на сохранение психического здоровья детей, подростков и их родителей, ориентирована на семью, как на единое целое, и строится на основе современных эффективных форм и методов работы.
Здесь также созданы условия, способствующие реабилитации детей и родителей: кабинеты игротерапии и семейного консультирования, творческие студии, комната психологической разгрузки, сенсорная комната, кабинет «Лекотека», кабинет ранней помощи, спортивный зал и другие.
Дети занимаются лечебной физкультурой, декоративно-прикладным творчеством, хореографией, посещают логопеда, дефектолога.
Звони, если, что
При отделении «Семь-Я» организованы телефон доверия — 8 800 2000 122; 8(423) 2-49-72-68 и служба экстренной помощи «Социальный патруль».
«Если вы видите, что ребенок постоянно остается без присмотра, что он одет не по сезону, что на нем видны следы побоев, если вы знаете, что его родители не выполняют свои обязанности, не оставайтесь равнодушными, — подчеркивают сотрудники „Социального патруля“, — позвоните по телефону 2902-001. Мы реагируем на все звонки!»
Цель деятельности службы — это своевременное реагирование на случаи насилия и жестокого обращения с несовершеннолетними, оказание экстренной помощи несовершеннолетним, пострадавшим от насилия, членам их семьи. Основные задачи «Социального патруля»: экстренное реагирование на случаи насилия и жестокого обращения с детьми, отобрание несовершеннолетних при непосредственной угрозе их жизни и здоровью;
оперативное определение незамедлительных форм помощи несовершеннолетним, исходя из состояния их физического и психического здоровья, конкретной жизненной ситуации;
установление контактов с родителями, информирование их о выявленных случаях жестокого обращения с ребенком;
взаимодействие с отделами МВД России, органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних во Владивостоке.
В состав службы входят специалисты по социальной работе, социальный педагог, педагог-психолог.
Также в центре «Парус надежды» работает отделение круглосуточного приема, временного содержания и перевозки несовершеннолетних. Цели работы отделения:
профилактика безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних;
создание оптимальных условий для организации временного проживания и социальной реабилитации детей и подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию и нуждающихся в экстренной социальной помощи.
Сотрудники отделения вместе с органами и учреждениями социальной защиты населения, образования, здравоохранения, внутренних дел выявляют детей, нуждающихся в экстренной социальной помощи, оказывают им все виды поддержки — психологическую, медицинскую, педагогическую, правовую, помогает детям и их родителям в ликвидации трудной жизненной ситуации, восстановлении социального статуса несовершеннолетних, их возвращению в семьи, осуществляют социальный патронаж несовершеннолетних.
На базе отделения помощи создан и работает консультативный пункт для семей с детьми, находящихся в конфликте с законом.
Подобные центры реабилитации находятся и в большинстве районов Приморского края.
Не подарок, а помощь в социализации
Благотворительные фонды и общественные организации чаще всего направляют свои усилия на социальную реабилитацию воспитанников детских домов и детей в сложной жизненной ситуации, а также на проведение программ, которые помогут ребятам выбрать правильное направление в жизни.
Сборы подарков и подобные акции по материальной помощи детским домам перешли в другую стадию: теперь благотворители не стремятся принести традиционные «конфеты и игрушки», а узнают, что именно необходимо в том или ином учреждении — может быть, кому-то нужна плита на кухню, а кому-то — помощь в ремонте. Хотя приезды с горами подарков тоже не совсем канули в Лету, но это как раз не очень правильно.
Тому есть причины. Денис Дякин, бывший шеф-повар ресторана «Гусь-карась», несколько лет назад проводивший кулинарные мастер-классы в детских домах Приморья в рамках благотворительной программы, рассказывал: «К слову, о подарках. Мне говорили руководители детских домов, что ребята зачастую принимают сваливающуюся на них гору подарков в Новый год как нечто обязательное, порой пренебрежительно отзываются о недорогих сюрпризах: мол, как это не 11-й айфон, а зачем тогда он мне вообще нужен? Но когда ребятам исполняется 18 лет и они выходят во взрослую жизнь, ливень подарков прекращается, а они по-прежнему остаются уверенными в том, что им все должны дарить, потому что они сироты… Это вообще очень серьезная проблема. При этом в детских домах огромная нехватка прикладных программ. Когда мы приезжали к ним с мастер-классами, то сталкивались, например, с тем, что дети не знают, что рыбу надо сначала почистить от чешуи, а уж потом жарить или варить… Директора детских домов говорили: нам бы побольше таких программ, как ваша, когда дети учатся профессии, прикладному делу, делают что-то руками. Общение и обучение элементарным навыкам во много раз полезнее для детей, воспитывающихся не в семье.
Многие благотворительные фонды и общественные организации действуют именно в этом направлении. Например, в благотворительном фонде «Владмама» есть программа, нацеленная на формирование у воспитанников и пациентов подшефных фонду учреждений, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, достаточно высокого уровня социализации, культуры быта, поведения, общения, получение опыта решения социальных проблем, а также вовлечение молодых граждан в общественно полезную социальную деятельность, формирование у них активной жизненной позиции.
Реализуемые в рамках программы мероприятия направлены на формирование у несовершеннолетних позитивного представления о разнообразии социальных ролей, выработку сценариев поведения в различных жизненных ситуациях, способность считаться с коллективными интересами, а также формирование положительно ориентированных жизненных планов, профессиональных намерений.
Представители фонда совместно с волонтерами проводят встречи, тренинги, как групповые, так и индивидуальные, по следующим направлениям: бытовые навыки и умения, необходимые для самостоятельной жизни, правила и нормы поведения в обществе, безопасное поведение на улице, в том числе ориентация в районе проживания, городе, населенном пункте, действия в ситуации угрозы личной безопасности.
Фонд «Тепло наших рук» также занимается вопросами социально-бытовой адаптации воспитанников детских домов.
«Мы организуем экскурсии, поездки в кино, театры, ведем кружки силами добровольцев, гуляем с детьми, проводим мастер-классы, организовали проект „Кулинарный кабинет“ и делаем многое другое. Цель — адаптировать детей к миру за пределами детского дома. Здесь важно всё, и в первую очередь — полезное многогранное общение с заинтересованными взрослыми», — рассказала возглавляющая фонд общественница Ирина Наркевич.
Поддерживает подобные инициативы, щедро раздавая гранты на эти цели, и благотворительный фонд Александра Монастырева.
Адреса и телефоны благотворительных фондов и центров помощи
Фонд «Владмама»: Владивосток, ул. Светланская, 114.
«Уссурийский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»: Уссурийск, ул. Березовая, 2.
Фонд «Тепло наших рук»: Океанский проспект, 69, +7- 77.79.9662-72 (вотсап).
Центр «Парус надежды»: улица Маковского, 123, 8 (423) 238-79-91; ул. Сипягина, 15, 8(423) 249-73-27.
Фонд «Лучик»: улица Луговая, 64, 8(4232) 718-777.
Благотворительный фонд Александра Монастырева: улица. Русская, д. 94А, +7 (902) 524-00-00.
Фонд «На добро»: ул. Некрасовская, 100, 8(423) 290-30-40
Фонд «Матери России»: ул. Морская 1-я, 4, 8(423) 220-92-98.