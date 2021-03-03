Благотворительная служба медицинской помощи начала работу ещё в трёх дальневосточных регионах

С началом весны благотворительная служба поиска медицинской помощи «Верное направление» начала работу ещё в трёх регионах ДФО. С 1 марта к горячей линии медицинской помощи подключены Сахалинская, Магаданская области и Чукотский автономный округ.

Стоит отметить, что благотворительная служба поиска медицинской помощи «Верное направление» — это специальный сервис для россиян, которые не могут найти или оплатить необходимое лечение для своих тяжелобольных детей. Сотрудники службы ищут подходящие варианты получения медицинской помощи за счет государства, благотворительных фондов и крупных компаний, собирают необходимые документы вместе с родителями, и сопровождают сложные случаи до момента реального получения необходимой помощи. «Тяжелое заболевание ребенка — испытание для всей семьи. В погоне за нужными лекарствами и лечением уходит очень много времени и ресурсов, которых зачастую нет, а сами родители остаются один на один со своей проблемой. Одним из ключевых принципов работы Службы является то, что наши специалисты находятся с родителями до момента реального получения помощи. За время работы Службы на горячую линию поступило порядка 170 звонков. Это говорит о том, что мы действительно движемся в верном направлении и для многих семей наша работа является реальным шансом на спасение», — рассказала руководитель дирекции по здравоохранению, первый заместитель директора по развитию Фонда Росконгресс, член наблюдательного совета АНО «Благотворительная служба поиска медицинской помощи «Верное направление» Анастасия Столкова. Служба уже работает в Камчатском крае, Республике Башкортостан, Ульяновской и Новгородской областях. За два месяца работы на горячую линию поступило более 100 профильных звонков — в данный момент 30 случаев находятся в работе, 10 — успешно завершены. С 1 марта служба начала работу ещё в трёх дальневосточных регионах. Так, в Сахалинской и Магаданской областях служба работает с 8 до 17 часов, а на Чукотке — с 9 до 18 часов. Телефон горячей линии — 8(800)303-30-30. В минздраве Приморского края сказали, что пока представители службы с ними не связывались. От себя надеемся, что это случится в ближайшее время Всего до конца года служба планирует начать работу в 35 регионах России. Ранее мы сообщали о том, что недавно служба начала оказывать помощь жителям Камчатского края, Башкортостана, Ульяновской и Новгородской областей

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