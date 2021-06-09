ЕГЭ-2021 и его особенности в Приморье

— Наталья Валерьевна, сколько всего учеников в Приморье сдают ЕГЭ и ГИА в этом году?
— В 2021 году о намерении сдавать экзамены государственной итоговой аттестации (ГИА-11) заявили 11 414 человек, из них 10 302 — выпускники текущего года, 889 — выпускники прошлых лет, 223 — студенты колледжей. Среди экзаменующихся — более 80 человек с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.
— Сколько пунктов сдачи экзаменов в крае?
— Проведение ЕГЭ планируется в 76 пунктах, ГВЭ пройдет в 24 пунктах. Все они полностью оснащены необходимым оборудованием, в том числе дополнительным резервным.
— Расскажите подробнее, что означает аббревиатура ГВЭ? Она ведь совсем недавно вошла в обиход?
— Действительно, до нынешнего года такой аббревиатуры в повседневной практике не было. С этого года государственная итоговая аттестация в форме единого государственного экзамена будет проводиться с некоторыми особенностями, касающимися количества и форм проведения экзаменов. Школьники, планирующие поступление в вузы, как прежде, сдают ЕГЭ по русскому языку и по учебным предметам, необходимым для поступления. В то же время учащиеся, которые не планируют поступление в вузы, могут ограничиться сдачей государственного выпускного экзамена (ГВЭ) по русскому языку и математике. Участники с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды по желанию могут сдать один экзамен по русскому языку, выбрав любую из форм — ЕГЭ или ГВЭ.
— Какой период в этом году отведён для итоговых экзаменов?
— В этом году не предоставлялась возможность сдать ЕГЭ досрочно. Экзамены начались 31 мая и продлятся по 2 июля. Будут дополнительные периоды: с 12 по 17 июля и с 3 по 17 сентября. Июльский дополнительный период могут использовать как участники ЕГЭ, так и участники ГВЭ. Сентябрьский дополнительный период адресован только сдающим ГВЭ — тем, кто не поступает в вузы.
— Сколько раз человек может пересдать экзамен, если результат будет плохим?
— При получении неудовлетворительной оценки предоставляется возможность пересдачи в дополнительный период. Если же экзаменующийся получает неудовлетворительный результат повторно, то ему разрешается пройти ГИА-11 в форме ГВЭ и по русскому языку, и по математике в сентябре. Такую же возможность имеют зарегистрированные участники, которым что-то помешало пройти ЕГЭ по русскому языку в установленные сроки.
— Появились ли новые правила в самих экзаменах?
— Важное нововведение 2021 года — единый госэкзамен по информатике, который впервые будет проводиться на компьютерах. Для этого в пунктах проведения экзаменов по всему Приморью дополнительно установили более тысячи новых компьютеров. 27 апреля состоялась всероссийская апробация: ученики смогли потренироваться и отработать процедуру экзамена, а педагоги проверили техническую готовность оборудования и программ. Вторая тренировка проходила 11 мая, уже в региональном масштабе.
— Как распределился выбор выпускников между «необязательными» экзаменами?
— Традиционно больше всего заявок на сдачу обществознания — 44,2%. Вторая по популярности — физика: этот экзамен сдают 20,5% участников. На третьем месте — биология — 17,5% заявок, и сразу за ней идёт история — 17,2%. Около 14% участников выбрали для сдачи английский язык, чуть более 11% — химию и информатику. Литературу сдают около 6% выпускников, а меньше всего желающих — на экзамен по географии — 2,7%. Такая картина, в общем, традиционна, больших изменений в ней не наблюдается, если сравнивать разные годы.
— Введены ли какие-либо изменения в условия проведения экзаменов с учётом не снятых ограничений периода пандемии?
— Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в целом стабилизировалась, однако по-прежнему необходимо соблюдение мер эпидемиологической безопасности. При проведении экзаменов обязательными остаются термометрия, масочный и дезинфекционный режимы, применение устройств для обеззараживания воздуха. Перед началом экзаменов и после их окончания в помещениях проводится генеральная уборка. Кроме того, во всех пунктах проведения ЕГЭ и ГИА на территории Приморского края дежурят врачи, готовые оказать экстренную помощь в случае возникновения внештатных ситуаций. Все эти решения приняты в интересах здоровья и безопасности всех участников экзаменационного процесса: выпускников, педагогов, организаторов.
— Ваши пожелания ученикам, родителям и учителям по поводу экзаменов?
— Не нужно бояться! Всем родителям и ученикам нужно запастись уверенностью — а её даёт, как мы понимаем, системная подготовка. Конечно, важно хорошее самочувствие и бодрое настроение — а ещё немножко удачи. И пусть у всех получится достичь лучших результатов.
Наталья Баранова