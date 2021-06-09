Мертвые предпринимательские души

Как рассказывает уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае Марина Шемилина, по итогам 2020 года оборот розничной торговли в регионе показал отрицательную динамику впервые за последние годы.
«До настоящего времени часть отраслей не восстановилась, а у некоторых до сих пор ограничена деятельность», — отметила бизнес-омбудсмен.
Но у тенденции к сокращению численности малых предприятий есть не только объективные факторы «трудностей бизнеса». К сожалению, многие ИП исключены из единого реестра индивидуальных предпринимателей, более известного как ЕГРИП, не по собственной воле.
Массовая зачистка
За «мёртвые» ИП серьёзно взялась налоговая служба. Раньше для того, чтобы быть исключённым из единого реестра, предпринимателю необходимо было позаботиться об этом самостоятельно, пройти несколько кругов из определенных процедур, «закрыть» свой бизнес. Сейчас все не так и многих ждёт сюрприз. Некоторых «ипэшников» могут вычеркнуть из ЕГРИП, не ставя самих предпринимателей в известность. Как так вышло? Да просто теперь для этого не нужно решение суда и Федеральная налоговая служба может своими силами «убить» ИП. Таким способом только за последний квартал 2020 года из ЕГРИП было исключено 2260 приморских ИП.
С начала 2021 года количество «лишенцев» составило уже 4200. Тенденция, как говорится, на лицо. Но самое неприятное в данной ситуации — предприниматели могут даже не догадываться о том, что они уже не имеют право продолжать свою деятельность. И продолжаться это будет до тех пор, пока ИП не столкнется с проблемами при регистрации сделок или банковского обслуживания, так как налоговая не обязана никого уведомлять о своих действиях. Более того, «ИПшники» сами должны проверять Электронную версию «Вестника государственной регистрации», куда вносят решения о скорой ликвидации ИП. Если после появления соответствующей записи в «Вестнике», предприниматель не обратится в ФНС в течение 30 дней, то его «закроют» автоматически.
Живые и мёртвые
Такая зачистка не коснется добросовестных представителей МСП, которые в срок платят налоги и не скрывают доходы и расходы. Получается, что из ЕГРИПа убирают только нечестных бизнесменов?
В первую очередь это касается тех ИП, у которых более 15 месяцев назад истёк срок патента. Следующими на «вылет» стоят те предприниматели, которые не предоставляли налоговую отчётность и сведения о расчётах на протяжении тех же 15 месяцев. Также основанием для ликвидации ИП может стать задолженность перед фондом социального страхования или Пенсионным фондом России. Отсутствие движения на счетах тоже может стать поводом для появления ИП в очереди на ликвидацию.
По словам налоговиков, многие «индивидуалы» редко заглядывают в «Вестник государственной регистрации», и зачастую тревогу поднимают их контрагенты. Их можно понять. Крупная и добросовестная компания может серьёзно пострадать, если заключила договор с предпринимателем, которого вот-вот лишат возможности работать. И если у ИП-шиника есть шанс поработать какое-то время «в чёрную», без договоров и безналичных расчётов, то для добросовестных участников рынка дела с «исключенцем» могут обернуться серьёзными проблемами в будущем.
«Однодневок» больше не будет
Как заявляют сотрудники ФНС, для многих предпринимателей законодательные нововведения поначалу показались приятным бонусом. Тем, кто и так был намерен свернуть свой бизнес, такое положение вещей на руку. Не нужно бегать по кабинетам и собирать бумажки. Налоговая сама «закроет» ИП.
Однако в этой ложке мёда есть капля дёгтя. По новым правилам, исключённый из реестра индивидуальный предприниматель не имеет права регистрироваться вновь в течение трёх лет.
Поэтому эпоха фирм «однодневок», зарегистрированных для того, чтобы вести деятельность только в течение года, а дальше «самоликвидироваться», ушла в небытие. И если компания будет удалена из реестра ФНС, то у бизнесмена не будет больше возможности мгновенно зарегистрировать новое предприятие. Также не удастся «спрятаться» и тем, кто показывает «нулевую отчётность».
«В эпоху всеобщей цифровизации рассчитывать на то, что финансовые потоки не будут видны, просто наивно. Все, кто подаёт нулевую отчётность, однозначно на карандаше у налоговых инспекций и являются кандидатами на ликвидацию из госреестра» — считает директор ООО «Тихоокеанский центр аудита, экспертизы и эккаунтинга» Маргарита Зубенко.
Кросс-проверки, отчётность поставщиков и контрагентов не оставляют никаких шансов на то, что «реальные счета» всплывут на поверхность.
Кто-кто в теремочке живёт
Ещё одним поводом отказаться от «серых» схем, стало усиление работы ФНС в области аренды коммерческой недвижимости. Отсутствие предприятия по месту регистрации тоже является поводом для исключения его из реестра. ФНС обращается к арендодателям с требованием предоставить им список всех арендаторов, а также площадей, арендуемых тем или иным предпринимателем.
Это, конечно, создаёт «головную боль» для тех владельцев недвижимости, которые проводят арендные сделки только на бумаге. Например, для регистрации ООО раньше пользовались «резиновыми офисами», где на одном квадратном метре было зарегистрировано по несколько десятков компаний. Теперь такие арендодатели вынуждены объясняться с налоговыми инспекторами. Но и компании, снявшие такой псевдоофис, рискуют вообще потерять всё. Их вполне могут внести в список кандидатов на ликвидацию, если при проверке инспектор не найдёт их на месте регистрации.
Долги не спишут
Несмотря на то, что одним из поводов для ликвидации ИП стали задолженности по обязательным платежам в различные фонды, радоваться нерадивым предпринимателям рано. Директор ГК «Аудит-Эксперт» Светлана Пулинец считает, что «предприниматели должны осознать: если с бизнес ликвидирован по причине неуплаты налогов и социальных платежей, этот долг им не простят, а потребуют обратно через суд. Если общество с ограниченной ответственностью может иметь лишь уставной капитал в 10 000 рублей и больше с него взять нечего, то индивидуальный предприниматель отвечает по долгам всем своим имуществом. Рассчитывать на то, что с ликвидацией спишут налоговые долги, не стоит. Судебная практика встаёт на сторону взыскателей — ФНС, ПФР и других социальных фондов».
К тому же сам ФНС не торопится «ликвидировать» должников.
«Ликвидация ИП с долгом по социальным платежам — взносам в Пенсионный фонд, ФСС и ФОМС — процедура очень сложная. Всё же налоговая инспекция сначала старается взыскать долги по соцвзносам через судебных приставов, а уже потом исключить ИП из госреестра. С ликвидированного недостачу взыскать сложнее» — считает Маргарита Зубенко.
Судя по всему, такая бурная деятельность ФНС по сокращению численности ИП — это только начало. Курс, взятый государством на вывод предпринимателей из «серой заны» и чёткое регламентирование предпринимательской деятельности, в ближайшее время обернётся ещё большим сокращением предприятий МСП. Хорошо это или плохо, покажет время. Пока же ясно одно: на плаву останутся только те, кто смог подстроиться под постоянно меняющиеся правила игры.