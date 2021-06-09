«Узнай свою школу»: Близость к спорту и автоинспекции

Школа гордится своими медалистами прежних лет: с середины пятидесятых 22 выпускника окончили школу с золотыми медалями и 52 — с серебряными. Учащиеся не раз становились призёрами городских, краевых и зональных спортивных соревнований по лёгкой атлетике, плаванию, спортивной гимнастике, борьбе и футболу. Спортивные таланты ребятам помогает развивать соседствующая инфраструктура: неподалёку расположена городская гимнастическая школа, буквально в соседнем здании длительное время располагался муниципальный бассейн, да и до знаменитого спорткомплекса «Олимпиец» — рукой подать. С 1978 года в школе были организованы спортивные классы, расписание которых составлялось с учётом утренних тренировок. Среди выпускников — довольно много мастеров спорта по спортивной и художественной гимнастике, плаванию, футболу, легкой атлетике и баскетболу. И сегодня более половины учащихся регулярно занимаются в спортивных секциях. Есть в школе и собственный спортзал.