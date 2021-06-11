Через реку Партизанская в Приморье строят временный мост

В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Приморского края отметили, что всего в 2021 году будет построено 14 мостовых переходов. Это шесть мостов на дороге Артем–Находка–Порт Восточный, мосты через реки Осиновка и Соколовка в Преображении, мосты по дороге Находка–Лазо–Ольга–Кавалерово.