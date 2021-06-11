Перспективы цифрового развития обсудили на МедиаСаммите-2021 в Приморье

«Она мониторит социальные сети, фиксирует обращения и отдает их в работу. Напомню, что срок рассмотрения обычных обращений граждан в государственные органы занимает до 30 дней. В нашем же случае ответ приходит не позднее, чем через сутки. Зачем это делалось? В первую очередь для того, чтобы жителям России было удобно взаимодействовать с органами власти. Если я пользуюсь Instagram, у меня должна быть возможность обратиться к органу власти в Instagram, пользуясь Вконтакте — значит, могу коммуницировать с властью через эту площадку», — отметил Никишин.