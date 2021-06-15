«Ростелеком» определил победителей конкурса «Вместе в цифровое будущее»

«В 2020 году пресс-служба Минцифры России получила 1,5 тысячи запросов СМИ, в том числе от региональных медиа. Мы заметили, что телеканалы чаще всего интересовались двумя проектами, которые реализуются в рамках национальной программы „Цифровая экономика“ — суперсервисом „Вуз онлайн“ и подключением к интернету социально значимых объектов. Мы их называем СЗО — это фельдшерско-акушерские пункты, образовательные организации, органы госвласти и местного самоуправления и др. Интернет-издания и печатная пресса чаще спрашивали нас о портале госуслуг и защите персональных данных пользователей. Мы с коллегами из пресс-службы Минцифры России благодарны журналистам за интерес к темам ИТ, связи, цифровизации госуправления, за профессиональные публикации и сюжеты, из которых зрители и читатели могли получить актуальную и верифицированную информацию», — отметила пресс-секретарь Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Анна Ахмадиева.