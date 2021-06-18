Обучиться новой специальности решили около 500 приморцев

Около 500 жителей Приморского края в рамках программы «Содействие занятости» подали заявки на бесплатное обучение новой специальности или на повышение квалификации. Воспользоваться услугой могут граждане, находящиеся в поиске работы, и женщины в декретном отпуске, сообщили в краевом правительстве.

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