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Обучиться новой специальности решили около 500 приморцев

18 июня 2021, 03:56
Фото: Медиахолдинг1Mi
Около 500 жителей Приморского края в рамках программы «Содействие занятости» подали заявки на бесплатное обучение новой специальности или на повышение квалификации. Воспользоваться услугой могут граждане, находящиеся в поиске работы, и женщины в декретном отпуске, сообщили в краевом правительстве.

В центре занятости Приморья рассказали, что самыми востребованными у приморцев оказались курсы Томского государственного университета (ТГУ) — на программы обучения подано более 290 заявок.

Вторыми по популярности стали программы Агентства развития профессионального мастерства — около 150 жителей края подали заявки на обучение.

Также, около 50 человек решили обучаться в Российской академии народного хозяйства и государственной службы.

«Граждане могут выбрать любую курсовую подготовку из списка востребованных направлений в Приморском крае. После заявки на портале операторы в течение 15 рабочих дней проверят предоставленные данные и направят вас на обучение», — сообщили специалисты министерства труда и социальной политики Приморья.

В правительстве региона отметили, что обучиться по программе могут женщины, которые находятся в декрете, а также жители Приморья, которые сейчас ищут работу.

Благодаря этой программе можно повысить свою квалификацию или получить новую специальность.

Выбрать специальность можно из списка предложенных направлений. Ответ по заявке придёт в течение 15 дней.

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