Во Владивостоке вновь отменяют массовые мероприятия

«Сегодня во Владивостоке наблюдается тревожная ситуация. Темпы заболеваемости коронавирусом по сравнению с общекраевым выше практически в два раза. Мы должны приложить максимум усилий, чтобы введение серьезных ограничительных мер на территории Владивостока не понадобилось. Принимая во внимание требования Роспотребнадзора, мы приняли решение об отмене в городе всех торжественных, развлекательных массовых мероприятий. Отлично понимаем, что перед нами стоит большая, серьезная задача. Мы кратно увеличим контроль за соблюдением масочного режима. И я уверен, что сейчас мы должны сплотиться, обезопасить себя и близких, а для этого — соблюдать очень простые правила. Мы должны вакцинироваться, носить индивидуальные средства защиты и соблюдать социальную дистанцию», — отметил градоначальник.