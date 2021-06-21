Исторический центр Владивостока приведут в порядок

«В дальнейшем подобные мероприятия продолжим. Также мы намерены организовать работу с собственниками зданий, которые должны содержать прилегающие территории и фасады в чистоте и порядке. Наша задача — приложить все усилия, чтобы жители и гости города смогли комфортно гулять, и ничто бы не вызывало у них негативных эмоций», — отметил Акульшин.