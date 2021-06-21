Приморцам предлагают бесплатную юридическую помощь

По словам организаторов, консультации можно получить в общественных приемных, центрах бесплатной юридической помощи, юридических клиниках при вузах, а также дистанционно во Владивостоке, Дунае, Сибирцево.
«Опытные юристы и адвокаты проконсультируют по широкому спектру правовых вопросов. Параллельно разъяснения дадут сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека, службы судебных приставов, прокуратуры и нотариальной палаты», — рассказали эксперты.
Специалисты отметили, что день оказания юридической помощи пройдёт с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической защиты.
В приморском департаменте по координации правоохранительной деятельности рассказали, что сейчас в регионе, в разных районах, более 60 адвокатов и юристов оказывают бесплатную юридическую помощь отдельным категориям граждан.
В 2021 году юридическими услугами воспользовались более 100 жителей края.
Доступные виды юридической помощи:
— устная и письменная консультация по правовому вопросу;
— составление заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера;
— составление судебных документов в суд общей юрисдикции и мировому судье, в том числе апелляционных жалоб.
Кроме того, адвокат может защищать интересы граждан в государственных, муниципальных органах, организациях, у мирового судьи и в суде общей юрисдикции.
Отметим, что в регионе действует государственная программа Приморского края «Безопасный край» на 2020-2027 годы.