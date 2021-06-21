Увеличено время работы пунктов вакцинации от коронавируса в Приморье

«Для удобства жителей мы пересмотрели режимы работы мобильных пунктов вакцинации таким образом, чтобы жителям было удобно зайти на прививку после рабочего дня или в обеденный перерыв. Вакцины в регионе достаточно, она поступает партиями и сразу доставляется в медучреждения региона», — рассказали в министерстве.
Стоит отметить, что ранее пункты вакцинации работали по режиму в соответствии с востребованностью населением. Из-за повышенного спроса, время работы пунктов увеличили.
Адреса и режимы работы мобильных пунктов вакцинации в Приморье:
Владивостокский городской округ
— МФЦ на Тихой (ул. Борисенко, 102), рабочие дни с 16:00 до 20:00;
— ТЦ «Черемушки» (ул. Черемуховая, 15, 2 эт, павильон 204), ежедневно с 11:00 до 19:00;
— ТЦ «Махаон», (ул. Окатовая, 28), каждый понедельник и среду с 10:00 до 13:00;
— ТЦ «Калина Молл» (ул. Калинина, 8, минус 2 этаж, зона гардероба), каждый вторник и четверг с 10:00 до 13:00;
— ТЦ «Дружба» (Русская, 4/2к, 1 этаж), рабочие дни с 10:00 до 18:00, суббота с 10:00 до 16:00;
— супермаркет «Реми» (ул. Бородинская, 14, строение 6), с понедельник по субботу с 12:00 до 15:00;
— ТЦ «Клевер Хаус», (ул. Семеновская, 15), ежедневно с 13:00 до 18:00;
— Владивостокский цирк (ул. Светланская, 103), 24 июня с 17:00 до 20:00; 26 и 27 июня с 10:30 до 20:00; 30 июня и 1 июля с 17:30 до 20:00;
— ТЦ «Седанка Сити» (ул. Полетаева, 6д), с понедельник по субботу с 10:00 до 17:00;
— ТЦ «Андромеда» (поселок Трудовое, ул. Лермонтова, 77б), понедельник — суббота с 16:00 до 19:00;
— здание Правительства Приморского края, (ул. Светланская, 22, 1 этаж), рабочие дни с 09:00 до 16:00;
— медицинский пункт ДВФУ, (поселок Аякс, корпус 1.2), ежедневно с 09:00 до 16:00.
Арсеньевский городской округ, Яковлевский муниципальный район
— Арсеньев (ул. Жуковского, 39/2), среда — воскресенье с 10:00 до 18:00.
Артёмовский городской округ
— ТЦ «Авиатор» (ул. Фрунзе, 32а), ежедневно с 10:00 до 20.00;
— ТЦ «Городской» (ул. Кирова, 11в), ежедневно с 10:00 до 20:00;
Дальнегорский городской округ
— ОАО «Дальнегорский ГОК» (пр-т 50 лет Октября, 192/206), рабочие дни с 08:00 до 20:00, суббота с 9:00 до 15:00.
Дальнереченский городской округ
— Центральная городская библиотека, (ул. Ленина, 71а), с 11:00 до 18:00;
— МФЦ, дом культуры «Восток» (ул. Ленина 101), рабочие дни с 09:00 до 16:00;
— врачебная амбулатория села Ракитное, (ул. Комсомольская, 26), рабочие дни с 8:00 до 16:00;
— городской рынок, (ул. Героев Даманского, 15), воскресенье с 10:00 до 14:00;
Лесозаводский городской округ
— ул. Пушкинская, 38, с 08:.00 до 18:00; — ул. 9 января, 102, с 08:00 до 18:00.
Находкинский городской округ
— поселок Врангель, ТЦ «РЕМИ» (Восточный пр-т, 3), ежедневно с 09:00 до 16:00;
— поселок Южно-Морской (ул. Гайдамакская, 4), ежедневно с 08:00 до 20:00;
— ТЦ «МЕГА» (ул. Спортивная, 2а), рабочие дни с 08:00 до 19:30, суббота с 09:30 до 15:30.
Партизанский городской округ
— филиал Сбербанка (ул. Замараева, 3), ежедневно 10:00 до 14:00.
Спасский городской округ
— дом культуры «Приморье» (ул. Красногвардейская, 75/1), рабочие дни с 10:00 до 14:00, суббота с 09:00 до 15:00;
— Спасский индустриально-экономический колледж (ул. Цементная, 29а), с 15:00 до 19:00.
Уссурийский городской округ
— администрация Уссурийского городского округа (ул. Некрасова, 66), рабочие дни с 10:00 до 16:00;
— ТЦ «Новый ГУМ» (ул. Чичерина, 105), ежедневно с 10:00 до 16:00;
— ТЦ «МОСКВА» (ул. Суханова, 52), ежедневно с 10:00 до 16:00.
Кировский муниципальный район
— поселок «Горные ключи», рынок (ул. Юбилейная, 26а), ежедневно с 10:00 до 13:00.
Лазовский муниципальный округ
— село Лазо (ул. Советская, 69), ежедневно с 14:00 до 18:00;
— поселок Преображение (пер. Партизанский, 20), ежедневно с 14:00 до 18:00.
Михайловский муниципальный район
— амбулатория поселка Новошахтинский (ул. Ленинская, 2), ежедневно с 09:00 до 18:00.
Надеждинский муниципальный район
— поселок Раздольное, амбулатория (улица Котовского, 1г), рабочие дни с 09:00 до 15:00;
— поселок Тавричанка, амбулатория (ул. Лазо, 3), рабочие дни с 09:00 до 15:00.
— село Вольно-Надеждинское, терапевтический корпус (ул. Дрегиса, 9), понедельник, среда, пятница с 09:00 до 12:00;
— поселок Соловей-Ключ, ФАП (ул. Центральная, 37), понедельник, среда, пятница с 09: 00 до 15:00, вторник, четверг с 12:00 до 18:00;
— село Кипарисово, ФАП (ул. Советская, 1в), понедельник, среда, пятница с 09:00 до 15:00, вторник, четверг с 12:00 до 18:00;
— поселок Тимофеевка, ФАП (ул. Шоссейная, 11а), понедельник, среда, пятница с 09:00 до 15:00, вторник, четверг с 12:00 до 18:00;
— село Тереховка, ФАП (ул. Ленина, 4б), понедельник, среда, пятница с 09:00 до 15:00, вторник, четверг с 12:00 до 18:00.
Пожарский муниципальный район
— село Нагорное, ФАП (ул. Юбилейная, 12), ежедневно с 08:00 до 15:00;
— село Игнатьевка, ФАП (ул. Советская, 9), ежедневно с 08:00 до 15:00;
— село Емельяновка, ФАП (ул. Пограничная, 13), ежедневно с 08:00 до 15:00;
— село Никитовка, ФАП (ул. Зеленая, 25а), ежедневно с 08:00 до 15:00;
— село Федосьевка, ФАП (ул. Трудовая, 5а), ежедневно с 08:00 до 15:00;
— село Соболиный, ФАП (ул. Родниковая, 2), ежедневно с 08:00 до 15:00;
— село Ясеневый, ФАП (ул. Школьная, 1а), ежедневно с 8:00 до 15:00;
— село Новостройка, амбулатория, (ул. Заводская, 10), ежедневно с 08:00 до 15:00;
— село Светлогорье, амбулатория, (ул. Хомякова, 8), ежедневно с 08:00 до 15:00.
Ханкайский муниципальный округ
— село Камень-Рыболов, центральная площадь (ул. Кирова, 8), ежедневно с 08:00 до 15:30.
Хасанский муниципальный район
— село Барабаш, амбулатория (ул. Гарнизонная, 19), ежедневно с 08:00 до 16:00;
— поселок Зарубино, амбулатория (ул. Нагорная, 21), ежедневно с 08:00 до 16:00;
— поселок Краскино, амбулатория (ул. Ленина, 22), ежедневно с 08:00 до 16:00.
Хорольский муниципальный округ
— село Хороль, (ул. Калининская, 20), ежедневно с 08:00 до 16:00;
— ТЦ Елена (ул. Ленинская, 104а), ежедневно с 08:00 до 16:00.
Напомним, что в регионе реализуется государственная программа «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы.