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Алло, мошенники на проводе
22 июня 2021, 03:32
Фото: Медиахолдинг1Mi
Мы живём в непростое время, когда на фоне общего снижения преступности есть такие сферы, где число преступлений только растёт. Среди них — телефонные мошенники.
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Владивосток
Как уберечься от аферистов смотрите в памятке «Золотого Рога»:
Фото: ИК "Золотой Рог"
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