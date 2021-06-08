Во Владивостоке появились мошенники с «чудо-розетками»

Во Владивостоке появились мошенники с «чудо-розетками»
Во Владивостоке появились мошенники с «чудо-розетками»
Сегодня, 09:57ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Жители Владивостока сообщают, что в городе появились аферисты, которые ходят по квартирам приморцев, представляясь сотрудниками «Дальэнерго» и предлагают гражданам сомнительные услуги.

Так, 90-летний пенсионер, проживающий в доме по улице Нерчинской, стал жертвой мошенников. Аферисты обманным путём попали в его квартиру и сообщили мужчине, что проводка нуждается в ремонте, но для этого необходимо заплатить 150 тысяч рублей.

Однако следом, лже-электрики предложили вариант «подешевле» — они предложили купить «чудо-розетки» за 7000 рублей. Пенсионер купил сразу две штуки. Что примечательно, мужчина стал не единственной жертвой аферистов.

«Соседи его тоже старики и купили тоже», — рассказала родственница потерпевшего.

После того, как стало известно об этом случае, в соцсетях граждане стали делиться своими историями. Выяснилось, что многие владивостокцы пострадали от действий мошенников.

— «Пользуются доверием стариков. 2 женщины ходят, предупредите пожилых родственников»;

— «Моя бабушка купила тоже 2 штуки»;

«Соседи мои лет 70 тоже счётчик поставили за 7 000».

"Чудо-розетка"
Фото:vdk_news

Сюжеты:
Приморский край
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