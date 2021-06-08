Во Владивостоке появились мошенники с «чудо-розетками»

Так, 90-летний пенсионер, проживающий в доме по улице Нерчинской, стал жертвой мошенников. Аферисты обманным путём попали в его квартиру и сообщили мужчине, что проводка нуждается в ремонте, но для этого необходимо заплатить 150 тысяч рублей.